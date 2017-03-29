Таиланд отказался от украинских БТР - СМИ

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Армия Таиланда подписала контракт с китайским внешнеторговым объединением Norinco на приобретение 34 новых китайских бронетранспортеров ZBL09 с колесной формулой 8х8, оснащенных башнями с 30-мм пушками — это полные аналоги украинских БТР-3Е, ранее поставляемых в Таиланд, сообщает Auto Consulting.

Документ был подписан во время прошедшей в Лангкави (Малайзия) оборонной выставки LIMA-2017.

"Похоже, что Украина потеряла Таиланд как основного покупателя своих БТР на мировом рынке", — сообщает издание.

Стоимость закупаемых у Китая БТР составляет 59,325 миллиона бат за единицу — 1,695 миллиона долларов. Общая стоимость закупок превысит 2 миллиарда бат (57,63 миллиона долларов). С китайской стороной также заключено соглашение стоимостью 400 миллионов бат (около 11,4 миллиона долларов) на модернизацию бронетанкоремонтного предприятия таиландской армии для организации на нем ремонта бронетехники китайского производства — танков типа 85 и закупаемых танков VT4 и БТР ZBL09. Китайский танк VT4 Таиланд также решил закупать вместо украинского "Оплот".

Издание также отмечает, что китайский БТР ZBL09 малоизвестен на мировой арене, а подобные БТР поставлялись на экспорт только один раз — в Венесуэлу в количестве 40 шт.

Украинские БТР-3Е1 производства Киевского бронетанкового завода поставлялись в Таиланд по контрактам 2007 и 2011 годов. Поставки с самого начала сопровождали различные скандалы.

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В 2015 году пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны сообщила, что Украина и Таиланд заключили договор о сотрудничестве по организации совместного производства бронетранспортеров. В 2016 году в СНБО заявляли, что Украина передаст Таиланду технологии производства БТР-ЗЕ1.

В январе текущего года группа старших офицеров и специалистов сухопутных войск Таиланда получила на заводе имени Малышева в Харькове партию партии из пяти танков "Оплот-Т. Контракт на поставку 49 танков был подписан между странами в 2011 году, однако из-за трудностей, которые украинская сторона связывает с прохождением боевых действий в непосредственной близости от производящего танки предприятия, танки не были поставлены в указанные в контракте сроки.