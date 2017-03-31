Удивительное рядом: Евровидение в Австралии и "рука кремля" в суде Лондона

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета – для РИА Новости Украина

Решение Высокого суда Лондона по "долгу Януковича" и угроза наказать Киев за дискриминационное проведение конкурса Евровидение не являются случайными пробуждениями совести у европейских партнеров. Это элемент общего разворота партнеров в отношении Украины.

Новый тренд

Какое-то время назад украинские СМИ сочинили очередную сенсацию: якобы в недрах ФСБ (многие в Киеве до сих пор не выучили, что спецоперациями за пределами границ РФ занимается СВР) придуман план по развалу украинского государства, названный "Шатун". И реализуется он силами русских агентов в Киеве.

Последние события на Украине показали, что "Шатун" действительно реализуется, правда, не русскими агентами, а украинскими политиками.

Точкой запуска "Шатуна" стал отказ Киева менять свою деструктивную стратегию в отношении России и гражданской войны на Донбассе в конце 2016 года, когда стало ясно, что "вашингтонская крыша" потекла.

Наоборот, украинские власти усилили накал русофобии, создавая дополнительные проблемы не только для Москвы, но и для Европы (уставшей от "украинского дела" и не готовой его продолжать без прямой поддержки и давления со стороны США).

Эксперты не раз писали о том, что если бы руководство стран ЕС было чуть мудрее, оно бы (предвидя отказ Трампа от поддержки как минимум нынешнего режима в Киеве, а как максимум – и всего украинского эксперимента) уже сейчас, до раскачки американской администрации, стало бы сбрасывать украинские активы и занимать более трезвую позицию в обмен на различные уступки со стороны Путина. Ведь если они начнут это делать после Трампа, то размер российских уступок будет в разы меньше.

И, судя по всему, в умы европейцев наконец-то начинает проникать эта мудрость. За последние несколько недель произошел целый ряд кризисов в отношениях Украины и Запада, четко демонстрирующих новый тренд поведения. Среди них и отсрочка МВФ в выделении денег, и нежелание Меркель на встрече с Трампом обвинять Путина в "нарушениях Минска", и молчаливое согласие Евросоюза на признание Россией паспортов ЛНР и ДНР, а также переориентацию экономик непризнанных республик на Россию.

Троечка по корпусу

В последних числах марта добавились еще три пункта.

Во-первых, проект "Северный поток-2" (лишающий Украину доходов от транзита, а также рычага давления на Россию и ЕС) поддержала уже не только Германия, но и Еврокомиссия. Брюссель по факту порекомендовал отдельным странам Евросоюза (типа Польши), протестующим против СП-2, думать о европейских, а не об украинских интересах.



Во-вторых, организаторы Евровидения поддержали российскую участницу Юлию Самойлову, которую Киев не допустил до участия в доверенном ему международном конкурсе по политическим причинам. "Я глубоко сожалению, что Евровидение используется в политических целях, — заявила Ингрид Делтенре, генеральный директор Европейского вещательного союза. — Евровидение должно радовать миллионы людей и объединять их, а не использовать для того, чтобы разжигать политические скандалы и направлять их друг против друга". В итоге Украине уже грозят санкции в случае, если Петр Порошенко лично не разрешит Юлии Самойловой приехать в Киев. Некоторые эксперты не исключают вообще переноса Евровидения – конкурса, проведение которого имело важнейшее имиджевое значение для нынешней украинской власти, – в другую страну. По логике это должна быть Австралия (занявшая на Евровидении-2016 второе место), а если австралийцы откажутся или европейцы не захотят ехать так далеко, то Россия (чей представитель Сергей Лазарев стал год назад третьим).

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Однако самый серьезный удар прилетел из вроде как русофобской Великобритании. Высокий суд Лондона отклонил украинское предложение затянуть дело – за очевидностью ситуации, и вынес ускоренное решение по т.н. "долгу Януковича" (первому траншу российского кредита, выданному Киеву в конце 2013 года). Судья Уильям Блэр отверг аргументы Киева о том, что "деньги были выданы президенту Януковичу и до Украины не дошли", что "Россия своими агрессивными действиями уничтожила украинскую экономику и лишила ее платежеспособности", и решил, что это все-таки долг Украины, который Киев обязан выплатить Москве.

Украинская логика

С точки зрения элементарной логики, Украине выгодно было бы подчиниться решению Высокого суда и выплатить долг плюс проценты в несколько сотен миллионов долларов. Да, это создаст дыру в и без того похожем на решето бюджете. Да, если Киев пойдет на полную выплату Москве, это вызовет серьезные проблемы с кредиторами, согласившимися на украинские условия по реструктуризации долга в 13 миллиардов долларов при условии, что Украина не будет выплачивать России долг в полном объеме.

Однако платить все равно будет нужно, и лучше сейчас много, чем потом еще больше, поскольку с процентами. К тому же у Украины есть прекрасный шанс повысить свою репутацию среди западных партнеров, доказать способность вести себя ответственно и адекватно. Возможно, тогда и МВФ изменит свое впечатление об украинском руководстве, а Россия пойдет на какое-то компромиссное решение (и тем самым не вынудит Украину выплачивать пресловутые 13 миллиардов другим кредиторам).

Проблема в том, что все эти важнейшие стратегические цели являются для нынешнего Киева вторичными. На первом месте стоит вопрос сохранения власти Петром Порошенко в краткосрочный период, и сейчас украинские радикалы (которых Порошенко может лишь направлять, но не контролировать) представляют для него куда большую опасность, чем МВФ и Трамп с их средне- и долгосрочными угрозами. Эти радикалы будут рассматривать начало выплаты долга "агрессору, захватившему украинские земли и нанесшему ущерб украинской экономике", как полное капитулянство Банковой перед Кремлем. Со всеми вытекающими для Банковой последствиями в виде новых "профилактических бесед с губернаторами" (как радикалы называли недавние захваты ОГА во время разгона блокады в Кривом Торце), стояниями на Майдане и маршами на Киев.

Именно поэтому украинские власти пошли по пути затягивания выплаты. Министр финансов Украины Александр Данилюк назвал решение суда "первым этапом" и заявил о намерении подать апелляцию, то есть де-факто отложить итоговое решение до конца 2017-го – начала 2018 года.

Судя по всему, в этой же самой логике Украина будет и дальше отвечать на новый европейский тренд, тем самым не нивелируя его, а лишь усиливая. Поэтому Кремлю не надо ничего делать для трансформации нынешнего украинского режима – он ушатывает себя самостоятельно.

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