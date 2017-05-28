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    Украина как "аграрная сверхдержава" в зеркале отставки министра Кутового

    (обновлено: )31650
    Уходя из министерства, Кутовой оставляет преемнику целый ворох системных проблем. Хотя представляется, что этот же тезис можно будет воспроизвести сразу после отставки следующего министра агрополитики.
    Уборка урожая. Архивное фото
    REUTERS Eduard Korniyenko

    Денис Гаевский, обозреватель

    Заявление об отставке министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового не вызвало широкого резонанса в украинском информпространстве. Хотя, казалось бы, в пресловутой "аграрной сверхдержаве" именно к Минагрополитики должно быть приковано наибольшее внимание общества.

    Дело в том, что на сегодняшний день не имеет принципиального значения имя любого министра, ведь государство ударными темпами теряет экономический суверенитет и критически зависит от мировой конъюнктуры на сырьевую группу товаров. В подобных условиях роль экономического блока правительства сводится лишь к выполнению инструкций внешних кураторов и распределению поступающих в страну финансовых потоков.

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    Каких-либо позитивных результатов на должности министра Кутовой не продемонстрировал. Продолжает падать удельный вес животноводства и производства готовых продуктов питания в структуре АПК, растет лишь сбор зерновых (чему в последние годы содействует несистемный фактор – благоприятные погодные условия) вкупе с производством жиров и подсолнечного масла. Несмотря на провозглашенный курс на построение вышеуказанной "аграрной сверхдержавы" (по итогам 2016 удельный вес продукции АПК в экспорте достиг 42%), размер экспортных поступлений от продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности в 2014-2016 был ниже, чем в 2011-2013 ($46,6 млрд против $47,7 млрд). Притом ключевым бенефициаром экспорта сельскохозяйственной продукции низкого передела является класс оффшорных латифундистов, чьи земельные банки достигают сотен тысяч гектаров. 

    директор «Фонда гуманитарных стратегий Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Отставка Кутового. Порошенко просто взялся за аграриев – Корнейчук

    Их ставленником и был Кутовой, чья "добровольная отставка", скорее всего, инициирована Банковой (и дело отнюдь не в лоббировании министром решения обнулить импортные пошлины на российские минеральные удобрения). Если это так, то для аграрных олигархов это тревожный звоночек – начатая с подачи президента Порошенко кампания деолигархизации (в результате которой должен остаться только один) не обойдет стороной и их. Дело не только в желании взять под контроль агросектор, но и в том, что агроолигархи располагают ресурсами для финансирования политических оппонентов действующей власти. К слову, с 2017 года агроолигархи увеличили ресурсную базу, т.к., вместо спецрежима НДС (значительная часть уплаченного налога аккумулировалась на спецсчетах фермеров), введены дотации для отрасли общим фондом 4-5,5 млрд грн, распределяемые естественно среди "своих" и за "откат". 

    Именно несогласие с земельной реформой, т.е. с открытием рынка земли, в чем не заинтересованы крупные латифундисты, арендующие гектар в среднем за $500 в год, и называется причиной отставки Кутового. Хотя с нынешним правящем классом "земельный вопрос" нерешаем в принципе:  что продление моратория на продажу земли, что его отмена имеет массу негативных сторон. Хотя, по косвенным признакам, все идет к снятию моратория – ведь не зря американские агрохолдинги "Bunge" и "Cargill" инвестируют в зерновые терминалы на Черноморском побережье, планируя довести их пропускную способность с нынешних 66 млн тонн (при объеме экспорта в 40 млн тонн в прошлом году) до 102 млн тонн к 2020 году. Видимо, у них наличествуют определенные гарантии от украинских "верхов" и зарубежных кураторов последних. 

    Возвращаясь непосредственно к состоянию дел в сельском хозяйстве, то отметим, что особенно сложная ситуация сложилась с животноводством – не первый год продолжает бушевать эпидемии африканской чумы свиней и птичьего гриппа, что приводит к ограничениям на экспорт продукции из Украины. В период с 2013 по 2016 экспорт продукции животноводства сократился на 30% – с $1,08 млрд до $0,77 млрд.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Золотарев о непоправимых потерях: почему ушел Кутовой

    При Кутовом продолжались скандалы вокруг подчиненного Минагрополитики госпредприятия "Укрспирт" – министр не смог ни побороть производства контрафактного спирта, который губит жизни людей, ни провести приватизацию компании. В одном из интервью Тарас Викторович заявил, что объем "левого" рынка спирта составляет 6 млрд гривен, а 40% "сорокоградусной" на прилавках магазинов произведено из контрафактного спирта.

    Очень остро стоит проблема вырубки лесов, значительную часть ответственности за что несет Государственное агентство лесных ресурсов Украины, находящееся в управлении Минагрополитики. В частности, глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль летом 2016 публично обвинял Гослесагентство в нанесении убытков государству путем отправки за границу под видом дров технической и деловую древесину. Увы, но все указывает на то, что "безлес" Украина получит вслед за "безвизом".

    В общем, уходя из министерства, Кутовой оставляет преемнику целый ворох системных проблем. Хотя представляется, что этот же тезис можно будет воспроизвести сразу после отставки следующего министра агрополитики – в условиях обвального сокращения "кормовой базы" обладающие психологией временщиков украинские элитарии прежде всего озабочены вопросами присвоения коррупционной ренты, а не какими-либо долгосрочными проектами по развитию страны. Это и является закономерным итогом созданного в Украине "общества большого базара" и провозглашенного курса на "аграрную супердержаву". 

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