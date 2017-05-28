Украина как "аграрная сверхдержава" в зеркале отставки министра Кутового

Денис Гаевский, обозреватель

Заявление об отставке министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового не вызвало широкого резонанса в украинском информпространстве. Хотя, казалось бы, в пресловутой "аграрной сверхдержаве" именно к Минагрополитики должно быть приковано наибольшее внимание общества.

Дело в том, что на сегодняшний день не имеет принципиального значения имя любого министра, ведь государство ударными темпами теряет экономический суверенитет и критически зависит от мировой конъюнктуры на сырьевую группу товаров. В подобных условиях роль экономического блока правительства сводится лишь к выполнению инструкций внешних кураторов и распределению поступающих в страну финансовых потоков.

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Каких-либо позитивных результатов на должности министра Кутовой не продемонстрировал. Продолжает падать удельный вес животноводства и производства готовых продуктов питания в структуре АПК, растет лишь сбор зерновых (чему в последние годы содействует несистемный фактор – благоприятные погодные условия) вкупе с производством жиров и подсолнечного масла. Несмотря на провозглашенный курс на построение вышеуказанной "аграрной сверхдержавы" (по итогам 2016 удельный вес продукции АПК в экспорте достиг 42%), размер экспортных поступлений от продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности в 2014-2016 был ниже, чем в 2011-2013 ($46,6 млрд против $47,7 млрд). Притом ключевым бенефициаром экспорта сельскохозяйственной продукции низкого передела является класс оффшорных латифундистов, чьи земельные банки достигают сотен тысяч гектаров.

Их ставленником и был Кутовой, чья "добровольная отставка", скорее всего, инициирована Банковой (и дело отнюдь не в лоббировании министром решения обнулить импортные пошлины на российские минеральные удобрения). Если это так, то для аграрных олигархов это тревожный звоночек – начатая с подачи президента Порошенко кампания деолигархизации (в результате которой должен остаться только один) не обойдет стороной и их. Дело не только в желании взять под контроль агросектор, но и в том, что агроолигархи располагают ресурсами для финансирования политических оппонентов действующей власти. К слову, с 2017 года агроолигархи увеличили ресурсную базу, т.к., вместо спецрежима НДС (значительная часть уплаченного налога аккумулировалась на спецсчетах фермеров), введены дотации для отрасли общим фондом 4-5,5 млрд грн, распределяемые естественно среди "своих" и за "откат".

Именно несогласие с земельной реформой, т.е. с открытием рынка земли, в чем не заинтересованы крупные латифундисты, арендующие гектар в среднем за $500 в год, и называется причиной отставки Кутового. Хотя с нынешним правящем классом "земельный вопрос" нерешаем в принципе: что продление моратория на продажу земли, что его отмена имеет массу негативных сторон. Хотя, по косвенным признакам, все идет к снятию моратория – ведь не зря американские агрохолдинги "Bunge" и "Cargill" инвестируют в зерновые терминалы на Черноморском побережье, планируя довести их пропускную способность с нынешних 66 млн тонн (при объеме экспорта в 40 млн тонн в прошлом году) до 102 млн тонн к 2020 году. Видимо, у них наличествуют определенные гарантии от украинских "верхов" и зарубежных кураторов последних.

Возвращаясь непосредственно к состоянию дел в сельском хозяйстве, то отметим, что особенно сложная ситуация сложилась с животноводством – не первый год продолжает бушевать эпидемии африканской чумы свиней и птичьего гриппа, что приводит к ограничениям на экспорт продукции из Украины. В период с 2013 по 2016 экспорт продукции животноводства сократился на 30% – с $1,08 млрд до $0,77 млрд.

При Кутовом продолжались скандалы вокруг подчиненного Минагрополитики госпредприятия "Укрспирт" – министр не смог ни побороть производства контрафактного спирта, который губит жизни людей, ни провести приватизацию компании. В одном из интервью Тарас Викторович заявил, что объем "левого" рынка спирта составляет 6 млрд гривен, а 40% "сорокоградусной" на прилавках магазинов произведено из контрафактного спирта.

Очень остро стоит проблема вырубки лесов, значительную часть ответственности за что несет Государственное агентство лесных ресурсов Украины, находящееся в управлении Минагрополитики. В частности, глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль летом 2016 публично обвинял Гослесагентство в нанесении убытков государству путем отправки за границу под видом дров технической и деловую древесину. Увы, но все указывает на то, что "безлес" Украина получит вслед за "безвизом".

В общем, уходя из министерства, Кутовой оставляет преемнику целый ворох системных проблем. Хотя представляется, что этот же тезис можно будет воспроизвести сразу после отставки следующего министра агрополитики – в условиях обвального сокращения "кормовой базы" обладающие психологией временщиков украинские элитарии прежде всего озабочены вопросами присвоения коррупционной ренты, а не какими-либо долгосрочными проектами по развитию страны. Это и является закономерным итогом созданного в Украине "общества большого базара" и провозглашенного курса на "аграрную супердержаву".