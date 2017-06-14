"Аграрии достали мешки с долларами". Почему падает курс доллара

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Национальный банк установил официальный курс на уровне 25,99 гривен за доллар США. Такого курса в Украине не было с марта прошлого года.

Стоит ли ждать доллара по 25 гривен, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

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Повлияли ли на укрепление гривны изменения в политике НБУ?

– Нет, НБУ просто отслеживает курс гривны, он его не устанавливает.

Сейчас нет ничего необычного. То же самое наблюдалось практически день в день в прошлом году. Это сезонный фактор. Весной и в начале лета гривна укрепляется. Прежде всего двигателем этого является сезонный фактор, это посевная у аграриев. Наши аграрии предпочитают хранить доллары в мешках дома.

Соответственно, как только начинается посевная, они эти мешки достают, начинают продавать доллары, покупать гривны и на эти гривны устраивать посевную.

Некоторые эксперты считают, что укреплению гривни способствовала рекомендация американского инвестиционного банка Моrgan Stanley вкладывать деньги в украинские облигации внутреннего займа.

– Моrgan Stanley здесь вообще не причем. Они рекомендовали определенные евробонды, а по внутреннему долгу это весьма сомнительно. Даже сам факт этого весьма сомнителен. Тем более больших покупок со стороны нерезидентов там просто не было. Поэтому нет, Моrgan Stanley тут не причем. Это исключительно сезонный фактор.

То есть сомнительно, что Моrgan Stanley вообще дал такую рекомендацию?

– Да, потому что лично мы, например, не видели от него такой рекомендации. Были рекомендации только по еврооблигациям и это немного другой инструмент. И возможно, кто-то перепутал, когда говорил об этом.

Насколько длительным может быть этот фактор сезонности?

– Собственно, он уже начинает исчерпывать себя, плюс мы видим падение на рынке руды, поэтому к осени мы увидим обратную тенденцию, то есть ровно то же самое, что было в прошлом году. Укрепляться будет уже курс доллара относительно гривны.

От чего больше зависит курс гривны? И что на него может влиять?

– Курс зависит от платежного баланса. То есть от количества долларов, которые входят в страну, и которые выходят из страны. Соответственно, от импорта и экспорта. Чем больше экспорта, тем сильнее курс гривны. Чем больше импорта, тем меньше курс гривны. Чем больше инвестиций, тем сильнее курс гривны.

Но инвестиций мы сейчас не видим, соответственно полностью это продиктовано сотрудничеством с МВФ и другими институциональными игроками, а также торговым балансом, то есть импорт-экспорт.

То есть доллара по 25 гривен нам ждать не стоит?

– Точную цифру никто не скажет. Пока действует этот сезонный фактор. А дойдет ли до осени до 25 – не знаю, и собственно говоря, это не принципиально.

Как сейчас доллар соотносится с другими валютами на мировых биржах? Не повлияло ли решение Дональда Трампа выйти из парижского климатического соглашения или ситуация с

Катаром на рынке нефти?

– Доллар, безусловно, все время колеблется. Эти вещи не повлияли на доллар. В основном сейчас доллар действительно сильно зависит от того, что делает Трамп, потому что укрепление доллара, которое мы видели еще полгода назад, после победы Трампа, было связано с тем, что рынок верил, что он исполнит свои обещания.

Теперь чем дальше, тем меньше люди верят в то, что он сможет добиться высокой инфляции, и соответственно высоких ставок, и, соответственно, высокого курса доллара в США. И мы видим обратную ситуацию: евро укрепляется последние месяцы.

А если говорить о фунтах стерлингов и евро? Особенно это интересно после выборов в Великобритании.

– Там все движения исключительно связаны с маразмом британских политиков и их отношением к Brexit. Чем больше кризисных явлений в этом, тем слабее фунт.

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А национализацию крупнейшего банка страны, его будущее и процесс очищения всей банковской системы, а также нестабильность курса в эфире радиостанции проанализировал финансовый эксперт Юрий Товстенко.