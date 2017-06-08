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    Куда ты, доллар, постой

    (обновлено: )35612
    Нынешние факторы в экономике указывают на то, что укрепление гривны сезонное и, соответственно, временное – с осени ревальвация гривны сменится на привычную для нас девальвацию, прогнозирует экономический эксперт Виктор Скаршевский.
    Доллары
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    В последние несколько месяцев в Украине наблюдается сезонное укрепление гривны и эта тенденция повторяется, как минимум, в течение последних трех лет. Об этом на своей странице в Facebook пишет экономический эксперт Виктор Скаршевский. 

    Он приводит свой анализ причин этого явления. 

    Сергей Фурса
    Facebook / sergey.fursa
    Гривна "подскочет" осенью - Фурса

    "Объяснение простое – между отопительными сезонами предложение валюты превышает спрос. Такая ситуация может продлиться до августа, когда начнутся первые закупки импортного газа в преддверии отопительного сезона", – прогнозирует Скаршевский.

    Кроме этого может существенно уменьшиться валютная выручка от металлургической отрасли, так как уже сейчас начали снижаться мировые цены на продукцию металлургии, а осенью, это снижение цен может ускориться, добавляет эксперт, "так что с осени ревальвация гривны сменится на привычную для нас девальвацию".

    "Следует отметить, что Нацбанк не даст гривне укрепиться ниже 26 грн/доллар, так как в бюджете на 2017 год заложен курс 27,2 грн/доллар. И дальнейшее укрепление может негативно повлиять на доходную часть бюджета, так как 40% доходов зависит от обменного курса (НДС и акцизы на импортные товары, ввозная пошлина и другие). Также, дальнейшее укрепление гривны негативно повлияет на экспортеров, так уменьшится их выручка в гривне", – сообщил Скаршевский.

    Гривны
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Все эти факторы, отмечает он, указывают на то, что нынешнее укрепление гривны сезонное и, соответственно, временное.

    Напомним, Национальный банк Украины 26 мая провел первый брифинг по монетарной политике без Валерии Гонтаревой. В частности, в НБУ сообщили о снижении процентной ставки, кстати, второй месяц подряд. Теперь она – на уровне 12,5%. 

    В Нацбанке говорят, что инфляция замедлилась, а гривна пока что будет укрепляться. Это связано с тем, что в Украину поступает валюта от аграриев, которые экспортируют свою продукцию. А цены на мировых рынках увеличились. Также на укрепление гривны повлиял и доллар, который на мировых рынках ослаб. 

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