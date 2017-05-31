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31.05.201708:42
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    Нацбанк укрепил курс гривны в последний день весны

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на отметке 2944,39 грн за 100 евро, российского рубля — 4,662 грн за 10 рублей, доллара - 2635,27 грн за 100 долларов.
    Деньги
    torange.ru

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 31 мая, на уровне 2635,27 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2944,39 грн за 100 евро, российского рубля — 4,662 грн за 10 рублей.

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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