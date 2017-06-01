Гривна "подскочет" осенью - Фурса

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Госбюджет в апреле выполнен с превышением доходов на уровне около 30%. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

В сообщении говорится, что такой профицит стал возможен благодаря почти двукратному росту перечислений НБУ, а также конфискованных денег. Также на показатель повлияло замедление роста расходов.

Что означает такая финансовая картина и будет ли динамика в дальнейшем, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

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Что было с бюджетными процессами в предыдущие месяцы с начала года?

— Шел ничем не выделяющийся обычный процесс. У нас налоговые поступления были, в принципе, однообразны. Был хороший прирост по таможне, который позволял перекрыть хотя бы тот факт, что мы очень качественно начали возмещать НДС и бизнесу там сейчас приятно. А потом был так называемый one-off, миллиард с чем-то списали Виктору Януковичу, записали это в бюджет и получился крутой профицит.

Это собственно тот 30% профицит, о котором говорят в НБУ?

— Да, это просто те самые конфискованные деньги Януковича. Это поступления в бюджет. Тот 1,1 миллиард долларов, который лежал в Ощадбанке.

А почему говорят, что расходы замедлены?

— Я не знаю, почему говорят, что отчисления замедлены. Я даже не очень понимаю, что такое отчисления замедлены. НБУ тут вообще ни при чем. Это если кто-то и говорит, то это вопрос к Минфину. НБУ вообще другими вещами занимается.

Дает ли апрельский профицит основания для прогноза на уменьшение общего дефицита бюджета?

— Нет, потому что это не был какой-то процесс. Это списание денег Януковича. Они частично были предусмотрены в бюджете. Трудно сказать, куда они пойдут, потому что все-таки в бюджете было 11 миллиардов рассчитано. А остальные деньги были не учтены, и с ними еще не придумали, что делать. Но в принципе, на общую динамику это серьезно не влияет. Это один случайный процесс.

Почему прогнозы Кабмина на ВВП и инфляцию ухудшаются?

— Во-первых, этот прогноз не пересматривали целый год. И они достаточно серьезно отстали от реальности. Основная причина для пересмотра прогнозов, которые все делали в первом квартале, это блокада, которая серьезно подкосила экономику.

Что будет дальше с гривной?

— Сейчас у нас было сезонное укрепление гривны. Оно уже скоро заканчивается. Поскольку оно напрямую было связано с аграрным сезоном и посевной. Посевная закончилась. Аграрии перестали доставать свои наличные доллары и тратить их на посевную соответственно, покупая гривну. И в ближайшее время этот процесс устаканится. А осенью у нас, в принципе, ожидается очередное, также сезонное, ослабление гривны.

Ранее экс-министр экономики Виктор Суслов в эфире "ГС" заявил, что банки и крупные корпорации страны в 2017 году ждут дефолты, при этом критическая отметка госдолга страны уже превышена.

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