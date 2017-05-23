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    В колонии Запорожской области печатали фальшивую валюту

    (обновлено: )10310
    В ГПУ сообщили, что в Ореховский исправительной колонии № 88 в ходе проверки обнаружены поддельные доллары США, средства и оборудование для изготовления поддельных денег.
    Фальшивые доллары, которые печатали в колонии Запорожской области
    gp.gov.ua

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины в ходе внезапных выездов в учреждения исполнения наказаний Запорожской области выявили большое количество нарушений.

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    "Так, в Ореховский исправительной колонии № 88 обнаружены поддельные доллары США, средства и оборудование для изготовления поддельных денег, которые, по предварительным данным, в течение нескольких лет изготавливались в этом учреждении "под патронатом" администрации. Согласно предоставленным объяснениям в указанный период времени было произведено не менее 3500000 российских рублей, 50 тысяч долларов США и более 45 тыс гривен", — сообщает ГПУ.

    В этой и других колониях выявлены замаскированные тайники для хранения оборудования, приспособленного для изготовления и употребления наркотических средств и сильнодействующих психотропных веществ, а также пакеты с характерным веществом, похожим на сильнодействующие психотропные препараты.

    Кроме того, задокументированы факты многократного нарушения прав осужденных.

    Ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в украинских колониях с начала текущего года умерли 144 заключенных и осужденных против 112 за аналогичный период прошлого года.

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