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    В Белоруссии разрешили покупать валюту без паспорта

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    Нацбанку Белоруссии в трехмесячный срок поручено обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с указом президента Белоруссии и принять иные меры по его реализации.
    Белорусские рубли
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мая – РИА Новости Украина. Требование регистрации паспортных данных физического лица при покупке иностранной валюты в банках отменяется, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе президента Белоруссии.

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    Соответствующий указ 29 мая подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он вступает в силу после официального опубликования.

    "Указ разработан в целях либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций", — отметили в пресс-службе.

    Нацбанку Белоруссии в трехмесячный срок поручено обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять иные меры по его реализации.

    Регистрация паспортных данных белорусов, покупающих в банках валюту, была введена осенью 2011 года, при этом ограничений по сумме покупки не было. Ранее белорусы уже покупали инвалюту по паспортам — с 1997 по 2006 годы.

    Ранее сообщалось, что средняя зарплата граждан Белоруссии за март достигла 770,6 белорусского рубля (410 долларов), соответствующие данные опубликованы Национальным статистическим комитетом страны.

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