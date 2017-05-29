В Белоруссии разрешили покупать валюту без паспорта

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости Украина. Требование регистрации паспортных данных физического лица при покупке иностранной валюты в банках отменяется, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе президента Белоруссии.

Соответствующий указ 29 мая подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он вступает в силу после официального опубликования.

"Указ разработан в целях либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций", — отметили в пресс-службе.

Нацбанку Белоруссии в трехмесячный срок поручено обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять иные меры по его реализации.

Регистрация паспортных данных белорусов, покупающих в банках валюту, была введена осенью 2011 года, при этом ограничений по сумме покупки не было. Ранее белорусы уже покупали инвалюту по паспортам — с 1997 по 2006 годы.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата граждан Белоруссии за март достигла 770,6 белорусского рубля (410 долларов), соответствующие данные опубликованы Национальным статистическим комитетом страны.