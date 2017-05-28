Гривну давно нужно "привязать" к золоту, а не к доллару – аналитик

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Норму обязательной продажи валюты было бы целесообразно отменить, а корзину валют привязать к евро. Об этом заявил председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин.

По его мнению благоприятное состояние валютного и денежно-кредитного рынков позволяет не продолжать в будущем ограничение.

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Также Данилишин подчеркнул, что в последнее время количество операций с расчетами в Евровалюте растет. Именно этим обусловлено предложение главы Совета Нацбанка.

Необходимость отмены обязательной продажи валюты прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель группы аналитики и прогнозирования Центра стратегических инициатив Владимир Стус.

Относительно нормы об обязательной продаже валют, как вы считаете, ее можно уже не продолжать и действительно ли настолько стабильные рынки?

— Пока да. Но тут следует учитывать, что значительная часть нынешнего роста рынка, на мой взгляд, связана с пузырями и перспектива максимум года — это закончится мегаобвалом побольше, чем в 2008 году, поэтому нужно уже думать о том, что будет, и готовиться к обвалу. Нужно думать о том, что будет после обвала, поэтому я бы не стал это отменять сейчас. В целом я бы это назвал словесной интервенцией.

Словесная интервенция или просто пиар?

— В какой-то мере это нормально и практика управления рынком со стороны регулятора, словесная интервенция — это важный фактор взаимодействия регулятора и рынка.

Вы не очень лестно описали ситуацию на рынке. В чем она заключается?

— Имеется в виду неутешительная ситуация на мировых рынках. Украинский рынок показывает как раз позитивную динамику, у нас 34% роста экспорта за первый квартал. Другое дело, что где-то от четвертой до третей части нашего роста экспорта и в целом позитивной динамики Украины связано с ростом пузырей на мировых рынках. Посмотрите, как у нас растут цены на сырье, на металлургический полуфабрикат. То есть это продукт украинского экспорта и нужно быть готовым к тому, что будет обвал, и сейчас, заранее стелить солому.

Вы прогнозируете новый глобальный экономический кризис?

— Это я прогнозирую с самого начала, так сказать, но мой прогноз — общая теория кризиса называется "вторая тридцатилетняя война".

Вы говорите, что более-менее благоприятная в этих условиях ситуация сейчас в Украине.

— Безусловно ситуация в Украине существенно одна из самых лучших в мире.

Это потому, что у нас такая недоразвитая экономика?

— И в этом плане тоже. Мы уже на дне находимся. Нам уже некуда падать, а внешние условия, в которых находится Украина одни из самых лучших в мире, при чем это пока не сказывается на текущем уровне, это сказывается на динамике, но уже сказывается хорошо. Мы привыкли, что все самое плохое, что может случится, случается в Украине. Но уже примерно полгода показывает, что это не так. И постепенно, по моим прогнозам, будет обвал, потом будет примерно три-четыре месяца такой турбулентности вихревой, когда ничего не будет понятно, каскадные банкротства, прекращение платежей, блокады и так далее. Затем эта турбулентность никуда не денется, но она канализируется по направлениям. И тогда станет понятно, что преимущество Украины перед теми странами, которые пока что являются развитыми, и которые пока являются более привлекательными для инвесторов, в чем Украина имеет стратегически гораздо более худшие перспективы. В Украине формируется современное общество, но я подтверждаю прогноз, что оно не будет сформировано. В отношении возможно привязки гривны к корзине валют — идея хороша, но я бы рекомендовал привязать ее ни к евро гривну, а к золоту. Перспективы евро, как ни странно, да и доллара тоже, существенно хуже, чем гривны.

Зачем нужна привязка?

— Мы идем по пути тех стран, которые вступали в Евросоюз. Сначала была привязка к евро, но я подтверждаю свой прогноз, что Украина не вступит в Евросоюз, потому что Евросоюз развалится раньше. Нужно рассчитывать на свои силы. В отношении ослабления гривны, я думаю, это не связано с давлением рынка. Это скорее всего Нацбанк готовится к возможным задержкам в поступлении следующих траншей от МВФ в связи с непринятием этого пакета реформ, который я считаю не эффективным и антисоциальным. Может быть прекращение траншей и необходимо заранее аккумулировать средства для обслуживания внешних долгов в результате прекращения или сокращения поступлений средств от МВФ.

Можете сориентировать хоть немного времени, когда может произойти обвал?

— А я не считаю, что мои прогнозы неутешительные, но это нормально. По крайней мере зато не будет целого ряда проблем. Смотрите, традиционная футурология говорит о том, что мы идем к технологической цивилизационной циркулярности. По моим прогнозам, этого не будет. Традиционная футурология пугает людей тем, что множество людей освободится в результате роботизации, и появится целый класс лишних людей — по моим прогнозам, этого тоже не будет. Поэтому будет смута, но мы в этой смуте живем и сейчас с 1991 года. Да, но при этом уже прошли самую низкую точку падения и потихоньку медленно, медленно начали отрываться от нее.

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