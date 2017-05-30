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30.05.201717:32
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    Интервью

    Мнение: менять доллар на евро в привязке к гривне - глупо

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    Управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий заявил в эфире "ГС", что евро и доллар являются практически одинаково стабильными и популярными валютами, а в Украине нет жесткой привязки и фиксированного курса.
    Доллары и евро
    REUTERS Dado Ruvic

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    Около 60% украинцев считают, что нынешний валютный курс установлен несправедливо. Всего лишь 10% говорят, что курс гривны к доллару и евро адекватный. А все остальные 30% украинцев затруднились ответить. Результаты опроса обнародовала компания Research & Branding Group.

    Исследование также показало, что 35% опрошенных считают курс гривны по отношению к доллару заниженным, а другая часть —25%, напротив, считают этот курс более-менее завышенным. Также опрос показал, что около 60% населения Украины в той или иной степени постоянно интересуется соотношением курсов гривны, доллара и евро.

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    Результаты исследования об отношении украинцев к курсу валют прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

    Насколько вообще возможна такая постановка вопроса- адекватен ли курс гривны к доллару и евро на сегодняшний день, занижен он, завышен или все как положено?

    — Во-первых, действительно Центральный банк должен контролировать курс валюты, курс гривны и он это делает. На сегодняшний день у нас рыночные механизмы образования курса при возможности Центрального банка вмешиваться, и соответственно, влиять на этот курс. Соответственно, говорить о том, адекватен он или нет, если это рыночные механизмы его формируют, значит адекватен. Как можно спорить с рынком? Он такой, какой есть, спросам и предложениям рынка. Поэтому говорить — справедливо это или нет, если идет дождь, то, возможно, это не справедливо, если вы собрались на пикник, вот примерно такая аналогия.

    Покупатель идет зале супермаркета. Архивное фото
    AFP 2014
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    С другой стороны, мы же видели, как эти рыночные механизмы неоднократно использовались для определенного рода спекуляций.

    — В этой связи Центральный банк и имеет очень важную функцию, особенно для экономики Украины, контроля за такими процессами, чтобы спекуляции были невозможны. И эти спекуляции нужно пресекать различными методами, включая методы административного характера. И у Центрального банка есть все механизмы для пресечения и контроля. И просто-напросто отпускать вот так на рынок, как сложится, так и сложится, еще раз я подчеркиваю, особенно в условиях экономики Украины, ни в коем случае нельзя, потому как и давать возможность наживаться кому-то, создавать искусственный ажиотаж для того, чтобы можно было успешно спекулировать на разнице курсов. Этого допускать нельзя. И задача, причем, эта в Конституции закреплена, что Центральный банк должен поддерживать стабильность курса гривны всеми доступными способами и механизмами, инструментами. А еще нужно прибегать еще к другим, скажем так, государственным службам.

    У НБУ есть все инструменты, все ресурсы для того, чтобы контролировать курс гривны и не допускать спекуляции. Но делает ли это НБУ?

    — В последнее время, в последние более чем полутора года, мы наблюдаем относительную стабильность гривны и отсутствие резких всплесков. То есть гривна не является валотильной на сегодняшний день. Что касается политики НБУ, то это политика была именно со стороны НБУ — спекуляции путем нарушения, прямого нарушения закона, когда выдается рефинансирование и за эти же средства, которые на повышение ликвидности, покупается валюта. Это уголовное преступление, но которое на расследуется.

    Соответственно НБУ таким образом очень резко девальвировал гривну и нанес огромный ущерб экономике. Сейчас механизмы используются, я бы сказал, так как нужно, потому как гривна действительно стабильна. Она выровнялась и резких колебаний не происходит уже в течение полутора года, а после увольнения главы НБУ гривна начала очень постепенно, потихоньку укрепляться. Кроме этого известия, есть еще другие аспекты, но прежде всего — это отсутствие спекуляций самого НБУ, и этот механизм — спекуляции НБУ, влиял на курс гривны самым мощным образом.

    Сейчас в НБУ предлагают отказаться от привязки гривны доллару США и привязать нацвалюту к евро. Зачем такие идеи на сегодняшний день высказывают представители НБУ?

    Арсений Яценюк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    — Разницы особой не будет. Во-первых, доллар у нас в стране более популярный, так уж сложилось. Физическая масса наличного доллара гораздо выше и люди привыкли сохранять свои денежные средства именно в долларах. Потому как надежности внутренней единицы национальной нет. Говорить о том, что евро — это более интересная валюта или менее интересная валюта, здесь особо нельзя. Во-первых, евро также является очень стабильной денежной единицей и второй расчетной мировой валютой. И с экономической точки зрения по своей стабильности эти валюты, можно сказать, одинаковы и достаточно популярны. Наша внутренняя единица, есть доллар, есть евро, и у нас нет жесткой привязки, у нас нет фиксированного курса. Поэтому какое-либо значение этих слов отсутствует. У нас не привязана гривна ни к доллару, ни к евро.

    Мы в последние месяцы наблюдаем, как минимум, стабильность в плане курса, а то и укрепление гривны. Как долго эта ситуация продлится?

    — Здесь политика монетарная, финансовая политика НБУ и государственная экономическая политика — это как макроэкономические факторы. Что касается фактической ситуации, почему гривна сейчас укрепляется. Основной фактор — это то, что длительное время, как мы уже сказали, отсутствуют спекуляции НБУ резкие. И второе, согласно данных того же НБУ, на руках находится около 100 миллиардов долларов наличности. Если экономика у нас продолжит быть в глубочайшей рецессии, и государство не будет производить реформы и действия, чтобы стабилизировать экономику, выровнять, способствовать малому, среднему бизнесу, то скорее наоборот, наша экономика продолжит находиться в очень сложном положении и покупательная способность граждан упадет. И если известно, что на руках находится огромное количество долларовой наличности, то эта наличность, и каждый человек, интересующийся курсом гривны и доллара, просто потратит свои деньги. Каждый человек имеет какие-то сбережения в долларах. Хотя бы маленькие. И сейчас еще отпускной период, это тоже способствует укреплению гривны из-за того, что люди просто-напросто проедают свои оставшиеся деньги, которые они сохранили.
    В чем хранят свои сбережения и почему, рассказали слушатели Голоса Столицы.

    Валерия Гонтарева
    УНИАН
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    Сергей, Киев: Это все сбережения, которые накоплены до 2014 года. И правильно человек сказал, что люди в период сейчас отпускной, тратят последние свои сбережения. Это Доллары. Потому что как раз получилось так, когда был большой скачок валюты, очень много денег было в гривне и я пострадал из-за этого.

    Игорь, Киев: Буду очень краток — в гривне. И тогда, когда была создана гривна, курс был один к 1,5. Я презираю тех людей, которые обесценили гривну. И меня волнует очень статистика. Вы сказали, что 100 миллиардов долларов находится сейчас на руках у украинцев. Но извините меня, это в среднем по 25 долларов на человека. Средний уровень жизни на Западе и США — это 50 тысяч долларов на человека. Но при этом у нас несколько так называемых украинцев в кавычках, держат 191 миллиардов в офшорах. Почему бы не заставить их вернуть в бюджет и не стабилизировать курс?

    Ранее экс-министр экономики Виктор Суслов в эфире "ГС" заявил, что банки и крупные корпорации страны в 2017 году ждут дефолты, при этом критическая отметка госдолга страны уже превышена.

    А национализацию крупнейшего банка страны, его будущее и процесс очищения всей банковской системы, а также нестабильность курса в эфире радиостанции проанализировал финансовый эксперт Юрий Товстенко.

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