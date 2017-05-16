Не ждали? Скаршевский: курс доллара в конце года будет 30-31

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

За 300 месяцев Независимости Украины цены росли на протяжении 260 месяцев, то есть 90% времени цены растут, сообщил на своей странице в Facebook экономический эксперт Виктор Скаршевский. По его словам, 40 месяцев была дефляция, связанная с сезонностью: это, прежде всего, июнь-август месяцы, когда летом наблюдается снижение цен.

"В этом году инфляция будет выражаться в двузначным числом. Это важно, ведь Кабмин в бюджете заложил 8% инфляции, а Нацбанк прогнозирует инфляцию в размере 9,1%. Как известно, Мировой банк еще пару месяцев назад ухудшил прогноз инфляции для Украины с 8,5% до 10%. То есть Мировой банк уже подтвердил двузначное число инфляции", — подчеркнул эксперт.

По итогу 2017 года рост цен, прогнозирует Скаршевский, составит не меньше 14-15%, если не будет каких-то серьезных шоков для экономики.

"Почему будет такой рост цен? Потому что мы остаемся импортозависимой страной, импорт составляет 50% ВВП и наша экономика зависит от курса $. Если снижается обменный курс, это сразу же отражается на внутренних ценах. А валютный курс будет таки ослабляться. Ведь наблюдаемое незначительное укрепление гривны в последнее время будет не продолжительным", — предупредил экономист.

Причина этого в том, что "праздник высоких мировых цен на сырьевые товары, приведший к укреплению гривны, недолго будет продолжаться", уверен Скаршевский.

"Уже с марта мировые цены на экспортную продукцию из Украины начали снижаться. Во второй половине года следует ожидать ускорения снижения мировых цен на сырьевые товары (например, по прогнозу Barclays), соответствующее снижение притока валютной выручки и, как следствие, существенного давления на курс и ускорения девальвации с инфляцией", — заявил эксперт.

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В лучшем случае курс национальной валюты к концу 2017 года достигнет отметки 30-31 грн/$ при инфляции 14-15%, подытожил Скаршевский.