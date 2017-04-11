Нацбанк без главы. Гонтарева ушла, преемников ищут

РИА Новости Украина

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева спустя почти три года работы на должности заявила, что написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. Она объяснила свое решение тем, что считает выполненной свою миссию по реформированию украинского центробанка и оздоровлению банковского сектора страны.

Эксперты полагают, что истинная причина – в "усталости" Гонтаревой от давления со стороны политиков и общественности, обвиняющих ее в троекратной девальвации гривны и банкротстве ряда банков. Почти весь срок ее работы сопровождался акциями протеста, а последнее время отставки Гонтаревой начали требовать радикалы, которые добиваются прекращения работы на Украине российских банков.

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МВФ и Всемирный банк ранее заявляли, что довольны политикой Нацбанка во главе с Гонтаревой, которой удалось стабилизировать макрофинансовую ситуацию в стране и нарастить золотовалютные резервы.

Смена главы Нацбанка происходит на фоне сложной экономической ситуации в стране, которая усугубляется продолжающимся конфликтом в Донбассе и ухудшением отношений с РФ.

Отставка назрела

Заявление Гонтаревой об отставке не стало неожиданностью. В течение последнего месяца СМИ неоднократно публиковали информацию со ссылкой на источники, что глава Нацбанка Украины намерена покинуть свой пост. Гонтарева была назначена на этот пост в июне 2014 года, по украинским законам срок полномочий главы Нацбанка составляет семь лет.

В конце марта намерение уйти в отставку подтвердила и сама Гонтарева, вопрос был лишь в том, когда руководитель центробанка напишет президенту заявление об отставке. По тону последних заявлений Гонтаревой было видно, что это – вопрос ближайших дней.

Толчком к окончательному решению могли стать и участившиеся акции радикалов против главы Нацбанка. Ранее представители партии "Национального корпуса", созданной на базе нацбатальона "Азов", в знак протеста принесли к Нацбанку гроб с муляжом Гонтаревой. На прошлых выходных неизвестные забросали ее дом яйцами и пакетиками с краской и разрисовали забор оскорбительными граффити. После этого Нацбанк обвинил украинскую полицию в бездействии, заявив, что правоохранители проигнорировали поступивший вызов с места событий.

В понедельник Гонтарева экстренно созвала пресс-конференцию, на которой сняла интригу вокруг своей отставки.

"Я подала президенту Украины официальное заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и поэтому уведомляю вас за месяц. … Конечно, если Верховная Рада проголосует за мое решение раньше этого времени, то я уйду с этой должности раньше", – сказала Гонтарева, выразив надежду, что президент примет ее отставку в ближайшее время.

При этом она добавила, что после ее отставки остальные члены правления Нацбанка продолжат работу на своих должностях.

"Других изменений в составе правления в ближайшее время не будет. Также не будет изменений в политике Национального банка. Плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, современный центральный банк, все то, за что я и моя команда так долго боролись, остается неизменным", – подчеркнула Гонтарева.

Она сообщила, что ближайшие несколько месяцев после отставки планирует провести в кругу семьи, после чего решит, что делать дальше.

По мнению директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, Гонтарева решила уйти из-за усталости от нервной работы.

"Отставка будет принята абсолютно очевидно. Если человек не хочет работать, то он не хочет работать. Человек несколько лет находился в состоянии стресса, никто не может так долго находиться в состоянии стресса. Она находилась под шквалом заслуженной и незаслуженной критики и со стороны экспертного сообщества, и общественных активистов", – сказал Устенко в комментарии РИА Новости.

Миссия выполнена

Глава Нацбанка считает, что выполнила свои задачи.

"Я с самого начала заявляла, что иду в Нацбанк проводить реформы, для себя я планировала еще более короткий период пребывания на этой должности, но оставить реформирование банковской системы в критический период для нее я не могла. Сейчас я считаю, что моя миссия полностью выполнена, реформы сделаны", – сказала Гонтарева.

При этом глава финрегулятора назвала главным своим успехом достижение макрофинансовой стабилизации на Украине. Она отметила, что во время ее управления Нацбанком Украине удалось договориться с МВФ о новой программе сотрудничества на 17,5 миллиарда долларов, по которой Киев уже получил четыре транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов. Гонтарева подчеркнула, что благодаря этому Украине удалось существенно нарастить золотовалютные резервы, которые на сегодня составляют 16,7 миллиарда долларов.

Второй своей заслугой Гонтарева назвала очистку банковского сектора. По ее словам, из 180 банков, которые работали на Украине по состоянию на начало 2014 года, на сегодня остался только 91.

"Мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и обеспечили ее стойкость на будущее. Банки здоровы, прозрачны и уже готовы возобновить финансирование", – сказала Гонтарева.

Еще одним успехом Гонтарева назвала реформу самого Нацбанка, в результате которой финрегулятор "превратился в мощный, независимый, современный институт".

Считает себя невиновной

Гонтарева в своем выступлении также коснулась темы обысков, которые были проведены на позапрошлой неделе в Нацбанке сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках дела по фактам злоупотребления должностными лицами Нацбанка своим служебным положением в интересах третьих лиц. Как сообщил глава НАБУ Артем Сытник, правоохранители проверяют руководство Нацбанка на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков.

Гонтарева заявила, что все обвинения в адрес представителей Нацбанка о выводе денег за границу являются безосновательными.

"Любые инсинуации относительно вывода денег за границу за время работы нашей команды не имеют под собой никаких оснований", – сказала Гонтарева.

По ее словам, Нацбанк под ее руководством наоборот боролся с банками, которые проводили незаконные операции по выводу средств за рубеж. За это время, по ее словам, с рынка было выведено 20 банков, которые выполняли функцию отмывания денег, вся информация об этих кредитных организациях была передана правоохранительным органам.

Глава Нацбанка также назвала безосновательными обвинения в адрес руководства центробанка "в несанкционированном использовании международных валютных резервов Украины". Она сообщила, что использование ЗВР страны мониторится МВФ на постоянной основе.

В защиту банков РФ

Гонтарева отдельно коснулась темы деятельности российских банков на Украине. В частности, она подтвердила появившуюся в СМИ информацию, что МВФ обеспокоен актами вандализма в отношении российских банков на Украине. По ее словам, в частности, из-за этого затягивалось выделение очередного транша кредитования.

"Макроэкономические прогнозы мы согласовывали, а в это время акты вандализма распространялись. Поэтому МВФ был очень обеспокоен, и мы даже писали дополнение (к меморандуму – ред.) с МВФ, оно опубликовано уже, где мы взяли на себя обязательства остановить это беззаконие и этот вандализм", – сказала она.

Комментируя решения украинских радикалов с понедельника возобновить бессрочную акцию по блокированию российских банков, Гонтарева заявила, что финрегулятор "не в силах остановить акты вандализма без вмешательства правоохранителей".

При этом она заявила, что Нацбанк еще не получил документов на согласование продажи латвийскому Norvik Banka украинской "дочки" Сбербанка. В то же время Сбербанк анонсировал, что планировал подать соответствующие документы украинскому финрегулятору еще на прошлой неделе. Ранее все российские госбанки, в отношении которых украинское правительство ввело санкции в виде запрета вывода капитала, заявили о планах продать своей бизнес на Украине.

"Никаких официальных документов по продаже (украинского Сбербанка – ред.) не поступало, мы ждем этих документов, может на этой неделе будут", – сказала Гонтарева.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Преемников пока официально нет

Гонтарева, несмотря на расспросы журналистов, не сообщила имени человека, которого она видит своим преемником. Она лишь отметила, что считает, что эту должность должен занять "профессионал, который не будет подвержен политическому влиянию". При этом она добавила, что уже внесла президенту свои рекомендации по кандидатуре нового главы финрегулятора.

Согласно процедуре, Верховная рада Украины назначает и увольняет главу НБУ по представлению президента. Президент Петр Порошенко пока не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

В свою очередь представитель главы государства в парламенте, жена генпрокурора страны Ирины Луценко после пресс-конференции Гонтаревой заявила, что Порошенко рассмотрит заявление об отставке главы Нацбанка и даст оценку ее работе, до этого Гонтарева будет исполнять обязанности главы ведомства.

Эксперты разошлись во мнениях, кто может занять этот после увольнения Гонтаревой. Среди вероятных кандидатов они называли экс-премьера Украины Арсения Яценюка, экс-главу минфина Александра Шлапака и экс-президента страны Виктора Ющенко. При этом двое первых уже заявили, что не претендуют на эту должность, Ющенко информацию о своем возможном назначении еще не комментировал.