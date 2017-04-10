NYT: как ослабнет влияние Порошенко после отставки Гонтаревой

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Если председателю Нацбанка Украины была нужна еще одна причина для отставки, то такая появилась на прошлой неделе, когда на стене ее дома неизвестные нарисовали свинью, завернутую в российский флаг, а группа молодых демонстрантов назвала ее "российской марионеткой". После длительной кампании ненависти, которая также включала положенный под двери гроб, Валерия Гонтарева наконец подала в отставку", — пишет New York Times.

Ее увольнение при отсутствии очевидного кандидата на замену оставляет президента Петра Порошенко без еще одного союзника у власти в то время, как кредиторы ставят под вопрос его способность провести обещанные реформы, говорится в статье. Также издание напомнило, что за время работы во главе НБУ Гонтарева "нажила врагов" из-за своей "кровавой беспристрастности в принятии жестких антикризисных мер", добавляя, что это принесло ей одновременно и благосклонность инвесторов и МВФ.

"Похоже, Порошенко не будет защищать Гонтареву — своего бывшего бизнес-партнера — от вытеснения из ее должности, и это может усложнить для него задачу найти замену", — говорится в статье. Депутат от "Народного фронта" Александр Кирш сказал изданию, что президенту придется поискать кого-то, кто займет роль "камикадзе". По его словам, даже политические союзники Порошенко могут не согласиться на должность главы Нацбанка из-за страха, что "президент не будет их защищать".

Помимо этого издание отмечает, что у Порошенко и его партии сейчас довольно низкие рейтинги. "На выборах в 2019 году нынешнему президенту Украины будет не просто завоевать благосклонность избирателей. По данным Киевского международного института социологии, поддержка партии Порошенко по состоянию на декабрь снизилась до 11,9% с 21,7% в октябре 2014 года", — говорится в публикации.

Помимо этого издание напомнило, что в последние месяцы наблюдаются политические неудачи, которые заставляют его (Порошенко) казаться еще более слабым. Он оказался не в том общественном мнении, когда изначально выступал против активистов, навязывающих экономическую блокаду территорий, удерживаемых ополченцами, а два месяца спустя он сделал политику блокадного правительства, пишет NYT.

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К тому же он также подписал парламентскую поправку, которая будет разбавлять одну из самых больших антикоррупционных реформ, принятых после протестов 2014 года, говорится в статье. А вот правительство его протеже, премьер-министра Владимира Гройсмана, имеет лишь незначительное большинство в парламенте, чтобы принять сложные меры, требуемые МВФ, такие как повышение пенсионного возраста и снятие запрета на продажу земли, напоминает издание.

"Их отсутствие может привести к задержкам или сокращению суммы денег, которую МВФ будет выделять, в то время, когда ожидается, что экономический рост в Украине снизится до 2 процентов от прогнозируемого ранее МВФ 2,9 процента из-за блокады (Донбасса)", — говорится в статье. К тому же МВФ в докладе на прошлой неделе отметил свои опасения, что внутренняя политика может сорвать программу спасения, продолжает NYT.

"Гонтарева, которая также находится на своем посту с 2014 года, несет ответственность за многие реформы, которые были приняты для обеспечения жизнеобеспечения МВФ. Она переключила Украину на гибкий обменный курс и закрыла половину банков страны, в том числе многие из тех, которые, по словам властей, использовались (…) для отмывания денег их владельцами", — говорится в статье.

"Протестующие и некоторые законодатели обвиняют ее в некомпетентности в лучшем случае и, в худшем случае, обогащении за счет Украины…. Опрос, проведенный Фондом "Демократические инициативы" в декабре, говорит, что 80 процентов украинцев не доверяют Гонтареве. Но всепроникающее влияние в украинской политике влиятельных бизнес-деятелей затрудняет оценку степени, в которой протесты против нее вызваны реальным общественным гневом, а не подстрекательством враждебных корыстных интересов", — пишет NYT.

"Пресс-служба Гонтаревой предположила, что последние протесты были спровоцированы местью людей, которые проиграли национализацию "ПриватБанка" в декабре. Гроб у ее двери был напоминанием о том, что может случиться с центральными банкирами в этой части мира", — говорится в статье.

"Гонтарева получает много критики, но я сужу о том, что она сделала, и о том, чего она достигла с большим личным риском, — сказал Тим Эш, суверенный стратег-аналитик Bluebay Asset Management. "Грустно, что она уходит, но после изнурительной борьбы с коррупцией и олигархами в течение двух лет люди хотят отдохнуть", — отметил эксперт.