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    Аналитика и комментарии

    "Озолотилась и ушла... СИЗО по ней плачет". Соцсети об отставке Гонтаревой

    Тема:

    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (111)

    (обновлено: )15640
    Отставка главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, еще не получившая добро от президента, уже вызвала нешуточные споры в соцсетях. Один из них: кто же вместо нее? Что думают по этому поводу сами украинцы?
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В понедельник, 10 апреля, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала в отставку. Однако само заявление еще не одобрено президентом страны, да и в случае финального высочайшего "да", на своей должности Гонтарева еще пробудет до 10 мая. А вот что же будет потом? Ходят слухи, что Гонтарева хочет вернуться в частный сектор. "Не исключено, что в компанию ICU, где до назначения в НБУ она занимала пост председателя совета директоров" — пишут отечественные СМИ.

    Гораздо больше дальнейшей судьбы Гонтаревой украинцев волнует иной вопрос: а кто же станет новым главой НБУ? СМИ пока рассматривают три кандидатуры: экс-премьера Арсения Яценюка, главу правления "ПриватБанка" Александра Шлапака и третьего президента Украины Виктора Ющенко. В соцсетях по этому поводу появились свои версии: "здесь и к гадалке не надо ходить, главный претендент на главу НБУ — это Леша Гончаренко". И это далеко не все, что пишут сейчас об  отставке Гонтаревой в соцсетях.  

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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