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    Что в реальности стоит за громкими отставками Гонтаревой и Билоуса. Мнение Бортника

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    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (111)

    (обновлено: )41650
    По мнению политического эксперта Руслана Бортника, накануне грядущего раздела портфелей власть пытается подготовить "жирные" места для больших торгов.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус в понедельник, 10 апреля, подал в отставку с занимаемой должности. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

    Также глава Национального банка Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. В этот же день народный депутат, член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник ("Видродження") заявил, что Билоус написал заявление об отставке.

    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Сегодня я подал в отставку с должности главы Фонда госимущества Украины. Я отдал три года жизни, работая на государственной службе, почти два из них – в фонде. Это были нелегкие годы, но я благодарен за возможность служить своей стране в самые сложные времена", – написал Билоус.

    По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Валерию Гонтареву и Игоря Билоуса поставили перед выбором – или "золотой парашют", или арест.

    "Создается впечатление, что создаются определенные лоты для торгов в рамках возможного переформатирования Кабмина. Мы видим ситуацию с Романом Насировым (экс-глава ГФС – Ред.), Билоусом, в Антимонопольном комитете, Нацбанке. Освобождается целый спектр кресел.

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    Прежде всего, те кресла, которые были заняты представителями неформальной коалиции. Тех сил и групп, которые помогали формировать большинство в 2014-м году, а позже – функционировать правительству Арсения Яценюка.

    Билоус как раз относился к числу таких "помощников", который не принадлежал ни к "Блоку Петра Порошенко", ни к "Народному фронту" – он занял свой пост благодаря союзу депутатских групп. Именно с этим связана его отставка – ситуация в стране, в какой-то мере, сужается накануне переформатирования правительства и сокращения ликвидных ресурсов экономики.

    Власть концентрируется в одних руках, нужны квоты для торгов. Также, как и Валерию Гонтареву, Билоуса поставили перед выбором – или золотой парашют, или арест", – отметил Бортник.

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