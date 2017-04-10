Что в реальности стоит за громкими отставками Гонтаревой и Билоуса. Мнение Бортника

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус в понедельник, 10 апреля, подал в отставку с занимаемой должности. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Также глава Национального банка Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. В этот же день народный депутат, член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник ("Видродження") заявил, что Билоус написал заявление об отставке.

"Сегодня я подал в отставку с должности главы Фонда госимущества Украины. Я отдал три года жизни, работая на государственной службе, почти два из них – в фонде. Это были нелегкие годы, но я благодарен за возможность служить своей стране в самые сложные времена", – написал Билоус.

По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Валерию Гонтареву и Игоря Билоуса поставили перед выбором – или "золотой парашют", или арест.

"Создается впечатление, что создаются определенные лоты для торгов в рамках возможного переформатирования Кабмина. Мы видим ситуацию с Романом Насировым (экс-глава ГФС – Ред.), Билоусом, в Антимонопольном комитете, Нацбанке. Освобождается целый спектр кресел.

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Прежде всего, те кресла, которые были заняты представителями неформальной коалиции. Тех сил и групп, которые помогали формировать большинство в 2014-м году, а позже – функционировать правительству Арсения Яценюка.

Билоус как раз относился к числу таких "помощников", который не принадлежал ни к "Блоку Петра Порошенко", ни к "Народному фронту" – он занял свой пост благодаря союзу депутатских групп. Именно с этим связана его отставка – ситуация в стране, в какой-то мере, сужается накануне переформатирования правительства и сокращения ликвидных ресурсов экономики.

Власть концентрируется в одних руках, нужны квоты для торгов. Также, как и Валерию Гонтареву, Билоуса поставили перед выбором – или золотой парашют, или арест", – отметил Бортник.