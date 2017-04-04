План плану рознь. "План Маршалла" для Украины и планы Порошенко

Павел Рудяков, эксперт

Европейская народная партия (ЕНП), выразив поддержку Украине, объявила о своей готовности взяться за разработку долгосрочного плана финансовой и другой помощи и оформила эти намерения в виде отдельного документа – резолюции съезда. Узнав об этом, Петр Порошенко обрадовался и заявил, что ожидает от европейцев–"народников" следующих шагов в этом направлении. "Замечательная новость с Мальты по итогам моего визита для участия в Конгрессе ЕНП, – написал он. – Искренне благодарю семье ЕНП за принятие по инициативе наших литовских партнеров очень важной резолюции о разработке долгосрочного плана поддержки Украины, так называемого "Плана Маршалла для Украины".

Читайте также: От аванса до зарплаты. Список отказов от товаров и услуг из-за экономии

Радость Петра Алексеевича вряд ли можно разделить, а вот понять по-человечески — можно, особенно, принимая во внимание, что поводом для нее служит нечто, что при желании удается выдать за свое личное достижение. На нашем нынешнем международном безрыбье поневоле возрадуешься сверх меры любой мелочи, в которой содержится или, по крайней мере, предполагается хоть какой-то намек на что-то хорошее.

Хотя, положа руку на сердце, придется признать, что в данном случае уровень положительных эмоций и оценок со стороны президента явно не соответствует уровню самой новости. Перефразируя известную литературную героиню, можно сказать, что "нас обманули, нам дали гораздо лучший мех". Вместо мексиканского тушкана мы получили снежных барсов. А вместо "плана Маршалла" для всей Украины – "маршальский план" для одного Порошенко.

"План Маршалла для Украины" – частная инициатива литовских политиков. Не более того. Даже после того, как она поддержана резолюцией ЕНП, ее еще придется разрабатывать, продвигать, наполнять практическим содержанием, наконец, что самое главное, обеспечивать ресурсами. Теми самыми, которые дал послевоенной Европе настоящий "план Маршалла". Теми, которых так остро не хватает сегодня Украине. Теми, которых, увы, нет в распоряжении ни самих инициаторов, ни европейских "народников".

То, что президент поспешил воспринять сам и представить нам как "план Маршалла для Украины", в действительности в настоящий момент представляет собой два документа, подготовленные группой политиков и экспертов из Литвы во главе с бывшим премьером этой страны, а ныне лидером одной из политических партий Андрюсом Кубилюсом. То есть, если говорить серьезно, то пока существует, причем, исключительно на бумаге, даже не сам план, а только проект плана. Он состоит из двух частей. Первая – "План Литвы для Украины на 2017-2020 гг.". В ней определены направления возможной помощи, которую могла бы собственными силами оказать Литва. Сам Кубилюс уточняет, что в этом случае речь идет о широкой палитре практических дел, начиная от обмена студентов, обучения, военной помощи и заканчивая помощью экспертной, особенно, в сфере интеграции Украины в ЕС. Вторая часть литовской инициативы – "Новый европейский план для Украины". Сами инициаторы поспешили назвать его "планом Маршалла для Украины", хотя о том, насколько удастся поднять проект на такой уровень, судить еще слишком-слишком рано.

В мотивации, предлагаемой самим Кубилюсом, для нас есть и хорошие, и не очень хорошие моменты. "Очень важно создать международную коалицию", – говорит он. Это – хорошо, это было бы здорово. Если бы да кабы. Было время, когда о международной коалиции в Киеве, особенно в офисе президента, очень много мечтали и очень много говорили. Увы, те времена канули в Лету. "Если мы не можем пробить членство в ЕС (имеется в виду для Украины – Авт.), тогда надо пробивать "план Маршалла", – продолжает Кубилюс. А это как? Хорошо для нас или не очень? Какое там "хорошо", если уже даже наши самые распрекрасные друзья и "адвокаты" в Европе литовцы признают, что членство в ЕС Украине не светит?! Кстати говоря, Порошенко почему-то этот тезис не считает "итогом его визита на Мальту", хотя там, с трибуны съезда ЕНП он опять рассуждал о перспективе членства Украины в ЕС. Раз не светит членство, где гарантии, что засветит "план Маршалла"? Если верить Кубилюсу, на Западе кое-кто "декларирует интерес к документу". Сам он и другие инициаторы собираются в турне по странам и континентам, надеясь обеспечить максимально широкую и действенную поддержку своему проекту. Удастся ли им это? Время покажет.

Дополнительную порцию поддержки Украины на словах литовцы, думаю, в той или иной степени и форме обеспечат. Что же касается денег, которыми можно было бы наполнить предложенный ими и поддержанный ЕНП "план Маршалла для Украины", то с этим еще бабушка надвое сказала. Сомнения тут уместны, причем, серьезные. Если бы Запад, действительно, хотел дать Украине то, что дали США Европе после окончания Второй мировой войны в виде "плана Маршалла", то, видимо, сделал бы это чуть раньше, году, эдак, в 2015-ом. Сегодня для такого развития событий разного рода препятствий куда больше. Едва ли не главное из них – корректировка западного взгляда на Украину и на то, что в ней и вокруг нее происходит.

Последние известия с международных финансовых "полей", с одной стороны, заставили многих серьезных людей в Киеве призадуматься, с другой, – показали, что на Западе все более зримо набирает ход процесс изменения отношения к Украине. Вместе с отношением начала изменяться политика. Изменения затронули только сферу финансовой помощи, но это, судя по всему, только начало, как говорится, продолжение следует. Хотелось бы ошибиться, но следом за этим изменением последуют, видимо, другие. Главная новация в финансовой сфере вряд ли обрадует Киев: особые условия предоставления Украине кредитов, предполагавшие облегченную процедуру принятия решений и готовность Запад закрывать глаза на ряд вещей и обстоятельств, выделяя деньги иногда даже вопреки собственным писаным и неписаным правила, остается в прошлом. Теперь алгоритм меняется. С одной стороны, помощь международных финансовых организаций впредь будет предоставляться на общих основаниях. С другой, – возрастает цена вопроса. Требования МВФ к Киеву растут. Подтверждением этого стал последний случай: выделение транша 3 апреля оказалось подкреплено набором "пожеланий", от которого на Печерских холмах перехватило дух. По словам первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона, Киеву надо проводить структурные реформы: довести до ума приватизацию, запустить рынок земли, повысить пенсионный возраст. "Следует решительно бороться с коррупцией, – заявил он. – Несмотря на создание новых антикоррупционных институтов, конкретные результаты не достигнуты".

Мы в Украине успели привыкнуть к тому, что в вопросе выделения нам очередной порции кредитных денег приоритетными для МВФ были соображения не столько финансово-экономические, сколько политические. Нам давали кредит, исходя из того, что мы стали "своими". О том, что Фонд всегда и везде давал и дает, главным образом, для того, чтобы потом взять, у нас старались не думать. В последнее время появились признаки того, что Запад не совсем доволен Киевом. Прямых указаний на то, что в Америке и Европе перестали доверять Киеву, пока – слава Богу! – нет, а, вот, косвенные стали появляться с завидной регулярностью. Перенос решения МВФ по выделению транша с 20 марта на 3 апреля – это тоже явление из того же ряда.

Для Украины такое развитие событий – плохая новость. Без политического фона добиваться положительных для себя решений по каждому новому траншу будет все труднее и труднее. Положение дел в стране не улучшается, а с каждым месяцем ухудшается. В штаб-квартире МВФ, в европейских офисах в Брюсселе и Страсбурге, в европейских столицах это видят.

Когда в 2014-ом подписывалась программа сотрудничества Украины с МВФ, предполагалось, что после относительно крупных кредитных "вливаний" в 2015 году, в период 2016-2018 гг. размер траншей будет сокращаться. Логика в таком планировании, безусловно, присутствовала: имелось в виду, что за пару-тройку лет украинская власть выведет экономику на путь устойчивого развития. Получилось наоборот. Сегодня Киеву надо бы, чтобы транши не уменьшались, а увеличивались. Хотя бы по той простой причине, что все, что делала власть, именуя свои действия "реформами", шло не на пользу стране, ее экономике, ее жителям, а во вред ей и им. "Ложь, обернутая в реформаторский пафос", – определение, данное экспертом реформе судебной, точно отображает весь процесс псевдореформирования. Под видом реформ группы "товарищей", дорвавшиеся до власти, разрушали все, что еще к моменту их воцарения оставалось не разрушено. Цель была одна-единственная: групповое и личное обогащение. Получение выгоды на миллион-другой для них сопровождалось нанесением ущерба на миллиарды для всех остальных. Мнимые реформы 2014-2016 гг. превратили украинскую экономику в руину, украинцев же в массовом порядке сделали уже даже не бедными, а нищими. Всех подряд, начиная от пенсионеров и заканчивая теми, кто еще работает и получает зарплату. По самым свежим данным, 60% (!) наших сограждан живет за чертой бедности. 83% (!) работающих говорит, что того, что они зарабатывают, им не хватает на самую скромную жизнь.

Международная финансовая "помощь" Украине, в большинстве случаев представляющая собой на самом деле не помощь, а кредитование, для Киева критически важна. За три последних года, правда, особой пользы от сотрудничества с Западом и мировыми финансовыми институциями Украина не получила: около 20 млрд. долларов взяли в кредит, примерно столько же выплатили по разным долговым обязательствам. Тем не менее, даже такая "помощь" нужна, без нее положение станет совсем безвыходным. С ней остается лучик надежды на то, что эта веревочка, в отличие от остальных, будет виться долго-долго, опровергая известную пословицу, содержащую, как все помнят печальные слова о том, что "конец все равно будет". "План Маршалла" тут бы, действительно, очень сильно пригодился. При условии, конечно, что он оказался бы не мнимым, а реальным. Пока что об этом нам остается мечтать.

В своей резолюции по Украине ЕНП выражает поддержку европейским устремлениям Киева, обещая помогать в таких сферах, как демократизация общества, обеспечение прав национальных меньшинств, мирное существование через осуждение "экстремистских и недемократических движений". О том, что показалось Порошенко "планом Маршалла", сказано в последнем пункте документа. "Для того чтобы поддержать мотивацию украинского народа в имплементации трудных реформ, предлагаем разработать широкий пакет инвестиций, направленный на оживление украинской экономики, который будет зависеть от достижений и конкретных решений, принимаемых правительством Украины".

Иначе говоря, даже если этот "план-пакет" и будет когда-нибудь принят, это вовсе не значит, что деньги потекут в украинскую экономику рекой. Инвестиции, если и найдутся, то будут поставлены в зависимость от "успехов" украинской власти и "решений" правительства. Что это, если не дополнительный инструмент плохо прикрытого иностранного лоббизма, призванный в еще большей степени продвигать иностранные интересы, обеспечивая их приоритет в сравнении с интересами отечественными?

…И последнее. Настоящий, оригинальный "план Маршалла" для Европы после Второй мировой войны был отнюдь не только программой финансово-экономической помощи, но и одним из важных инструментом давления Соединенных Штатов на СССР. Ряд политиков той эпохи открыто критиковали его, считая проявлением экономической экспансии со стороны США по отношению к ослабевшим из-за войны стран Европы. Один из вице-президентов США Генри Уоллес прямо назвал план орудием "холодной войны" Америки против Советского Союза. Не присмотреться ли нам под этим углом зрения внимательнее к "плану Маршалла для Украины"?