Кравец: Гонтарева доказывает - власть готовится к эмиграции из страны

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В понедельник глава Нацбанка Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. Об этом сама Гонтарева заявила на пресс-конференции в Киеве.

"Я подала президенту Украины официальное заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года, и поэтому уведомляю вас за месяц… Конечно, если Рада проголосует за мое решение раньше этого времени, то я уйду с этой должности раньше", — сказала Гонтарева, выразив надежду, что президент примет ее отставку в ближайшее время.

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Но как только решение об увольнении Гонтаревой будет подписано, в тот же день она покинет страну. Хотя учитывая, какой за ней тянется шлейф противозаконных действий, ее должны были уже давно привлечь к уголовной ответственности, уверен старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец..

"Как только президент удовлетворит желание Гонтаревой уйти в отставку, вероятнее всего, откроется ряд уголовных дел, и основания для их открытия много — это и рефинансирование банковской системы, и подделка документов, и фактически злоупотребление властью, и государственные измены и тому подобное. Думаю, что она до этого покинет пределы страны", — отмечает Кравец.

По информации Ростислава Кравца, открыто 3 уголовных производства в отношении Гонтаревой, но уже два года никакого расследования не ведется. А заняться расследованием ее деяний в ГПУ и НАБУ должны были уже давно, тогда не было бы таких ужасающих последствий для экономики Украины в связи с длительным ее пребыванием на этом посту, подчеркивает Кравец.

"То, что Гонтарева пошла в отставку, говорит о том, что действующая власть готовится к эмиграции из страны. Остановить ее от побега из страны реально — ей уже сегодня можно предъявить обвинения, несмотря на то, что она еще занимает пост главы Нацбанка и, соответственно, избрать меру пресечения, запретить выезжать за границу. Но с этим тянут намеренно", — считает Ростислав Кравец.

Если в ближайшие дни ни НАБУ, ни ГПУ, ни СБУ с МВД не предъявят Валерии Гонтаревой обвинения в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, это будет свидетельствовать о том, что ей дают возможность покинуть Украину. И явно не с пустыми руками.