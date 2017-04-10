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    Нардеп заявил об отставке главы ФГИ Билоуса

    (обновлено: )114
    О том, что Игорь Билоус написал заявление об отставке с должности председателя Фонда государственного имущества, сообщил в понедельник народный депутат Виталий Хомутынник.
    Игорь Билоус. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Игорь Билоус написал заявление об отставке, сообщил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник ("Видродження").

    "Понятно, что уже есть заявление об увольнении действующего главы Фонда госимущества", — цитирует "112 Украина" нардепа.

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    По его словам, ФГИ в течение трех лет не продал даже имущества на то, чтобы обслуживать свои расходы — таким образом его работа является неэффективной.

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    О том, что Билоус намерен написать заявление об отставке ранее сообщали СМИ со ссылкой на источник в Администрации президента. Он возглавляет ФГИ с мая 2015 года.

    Игорь Билоус является бывшим инвестиционным банкиром, работавшим в инвестиционной компании SARS Capital, инвестиционном банке UBS. Он также был главой инвестиционно-банковского управления инвесткомпании "Ренессанс Капитал" в Украине и странах Центрально-Восточной Европы и содиректором киевского регионального офиса.

    Фонд госимущества неоднократно анонсировал приватизацию Одесского припортового завода и ряда крупных облэнерго, однако их приватизация так и не состоялась. В последнее время работу руководства фонда активно критиковал премьер-министр Владимир Гройсман, обвинив фонд в срыве приватизации.

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