СМИ: глава ФГИ собирается в отставку

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус намерен подать в отставку, сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на источник в администрации президента.

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"Глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус собирается в отставку в начале следующей недели", — сообщает издание.

Как отмечает издание, эту информацию также подтвердил источник в фонде госимущества.

Напомним, Игорь Билоус является бывшим инвестиционным банкиром, работавшим в инвестиционной компании SARS Capital, инвестиционном банке UBS. Он также был главой инвестиционно-банковского управления инвесткомпании "Ренессанс Капитал" в Украине и странах Центрально-Восточной Европы и содиректором киевского регионального офиса.

С 19 мая 2015 года Билоус является главой Фонда государственного имущества.

Фонд госимущества неоднократно анонсировал приватизацию Одесского припортового завода и ряда крупных облэнерго, однако их приватизация так и не состоялась. В последнее время работу руководства фонда активно критикует премьер Украины Владимир Гройсман, обвиняя фонд в срыве приватизации.