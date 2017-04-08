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    Общество

    СМИ: глава ФГИ собирается в отставку

    (обновлено: )11
    Источник в администрации президента сообщил, что глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус собирается в отставку в начале следующей недели.
    Игорь Билоус. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус намерен подать в отставку, сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на источник в администрации президента.

    Игорь Билоус. Архивное фото
    УНИАН
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    "Глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус собирается в отставку в начале следующей недели", — сообщает издание.

    Как отмечает издание, эту информацию также подтвердил источник в фонде госимущества.

    Напомним, Игорь Билоус является бывшим инвестиционным банкиром, работавшим в инвестиционной компании SARS Capital, инвестиционном банке UBS. Он также был главой инвестиционно-банковского управления инвесткомпании "Ренессанс Капитал" в Украине и странах Центрально-Восточной Европы и содиректором киевского регионального офиса.

    С 19 мая 2015 года Билоус является главой Фонда государственного имущества.

    Фонд госимущества неоднократно анонсировал приватизацию Одесского припортового завода и ряда крупных облэнерго, однако их приватизация так и не состоялась. В последнее время работу руководства фонда активно критикует премьер Украины Владимир Гройсман, обвиняя фонд в срыве приватизации.

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