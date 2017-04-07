Только без паники. Соцести об остановке украинских ТЭС

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В среду, 5 апреля, остановили свою работу Приднепровская и Трипольская теплоэлектростанции. По данным оператора энергосистемы Украины компании "Укрэнерго", в ближайшее время будут отключены еще две ТЭС – Змиевская (6 апреля) и Криворожская (11 апреля). В Министерстве энергетики и угольной промышленности ситуацию объяснили так: во-первых уголь антрацитовой группы надо экономить, а во-вторых… отопительный сезон то завершился.

К тому же все эти остановки плановые — все согласно графику, сообщил на своей страничке в Facebook исполнительный директор "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. Вот только далеко не все украинцы поверили таким объяснениям: "Если мы можем обойтись без ТЭС на антраците, так зачем они нам нужны вместе с мутным тарифом" Роттердам+"? Обойдемся тогда "атомкой" Или это нас всех просто хотят нагло обмануть?" "Жаль только, что забыли упомянуть про вынужденные простои персонала, отсутствие горячего водоснабжения в населённых пунктах и психологическую напряженность", — пишут в сетях и такое.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook