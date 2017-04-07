наверх
07.04.201722:10
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Только без паники. Соцести об остановке украинских ТЭС

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (236)

    (обновлено: )72413
    Украина останавливает 4 крупнейших ТЭС страны. Эта новость обеспокоила многих украинцев. В соцсетях резонно предположили, что из-за этого могут возникнуть новые напасти: простои персонала и отсутствие горячей воды… Насколько реальны такие опасения?
    Трипольская ТЭС в Киевской области
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В среду, 5 апреля, остановили свою работу Приднепровская и Трипольская теплоэлектростанции. По данным оператора энергосистемы Украины компании "Укрэнерго", в ближайшее время будут отключены еще две ТЭС – Змиевская (6 апреля) и Криворожская (11 апреля). В Министерстве энергетики и угольной промышленности ситуацию объяснили так: во-первых уголь антрацитовой группы надо экономить, а во-вторых…  отопительный сезон то завершился. 

    К тому же все эти остановки плановые — все согласно графику, сообщил на своей страничке в Facebook исполнительный директор "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. Вот только далеко не все украинцы поверили таким объяснениям: "Если мы можем обойтись без ТЭС на антраците, так зачем они нам нужны вместе с мутным тарифом" Роттердам+"? Обойдемся тогда "атомкой" Или это нас всех просто хотят нагло обмануть?" "Жаль только, что забыли упомянуть про вынужденные простои персонала, отсутствие горячего водоснабжения в населённых пунктах и психологическую напряженность", — пишут в сетях и такое.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков. Видео
    Дело "Торнадо": судный день
    Александр Охрименко
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"