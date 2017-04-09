Возможная отставка главы ФГИ Билоуса: причины и последствия

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус собирается в отставку. Об этом сообщили сразу несколько источников, как в Администрации президента, так и в самом Фонде госимущества.

Отметим, ранее в правительстве неоднократно критиковали деятельность главы ФГИ. О его соответствии занимаемой должности особенно задумались после нескольких неудачных попыток продать Одесский припортовый завод.

Насколько перспектива отставки Игоря Билоуса вероятна, и что это изменит в процессе большой приватизации, которая так и не стартовала, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, политтехнолог Ярослав Макитра.

(текст публикуется на языке оригинала) Украинское фото Очевидное и невероятное. Глава ФГИ советует не спешить с приватизацией

Що, на вашу думку, відбувається у ФДМУ? Наскільки вірогідно, що відставка Білоуса офіційно підтвердиться?

— Вірогідність така насправді є, але не будемо забігати наперед. Чим це може бути викликано? Ми чули нещодавно критику, і раніше критику прем'єра в адресу пана Білоуса, що там недосконала, на його думку, приватизація. Було багато питань щодо діяльності ще коли він очолював податкову службу, але справа в тому, що зараз підписаний меморандум з МВФ щодо видання кредитів. Одним із пунктів там є розпродаж цілої низки підприємств. Очевидно, що є багато бажаючих по країні цей процес очолити і правильно провести, і пан Білоус навряд чи належить в тій конфігурації, яка є, до команди діючої виконавчої влади. Тому, я думаю, що десь тут може бути така відсутність співпраці, назвімо умовно, і це може бути причиною подання у відставку чи ініціювання цієї відставки зовні. Але подивимось по розвитку подій, тому що дуже часто такого роду інформація може виявитись просто скидом або тиском на конкретну особу, тому до офіційного підтвердження коментувати, напевно стверджувати нічого не варто.

Наскільки Фонд держмайна, його керівництво може бути політично залежним і керованим ззовні?

— Із одного боку, він не є політично залежним, але саме, звичайно, залежність є. У чому полягає така залежність? Є поняття, є задачі, які ставляться перед Фондом держмайна з розпродажу тих чи інших підприємств. Але сам процес реалізації всіх цих рішень передбачає комплекс дій, які пов'язані багато в чому на виконавчу владу, на законодавчу. Тому ФДМУ дуже часто є заручником політичних різних процесів, і не так просто в тих процесах себе повести і виконати такі задачі, які ставляться, тобто велика кількість бажаючих на злачні підприємства їх отримати, велика кількість в тому допомогти, зменшити ту ж ціну, другий, третій варіанти і тому виходить, що в результаті олігархічних домовленостей Фонд держмайна, навіть якщо він ідеальний, його керівництво може стати заручником тієї чи іншої ситуації. Тому, я думаю, що десь є велике зіткнення інтересів і, очевидно, Білоус не може знайти себе в цій конфігурації.

Запуск приватизації прем'єр Гройсман називає серед п'яти пріоритетних завдань свого уряду. А оскільки ставка на продаж об'єктів уже зроблена, то нова людина зможе професійно реалізувати усі задуми уряду?

— Якщо налагоджена робота, злагоджені завдання ВР, Кабміну, а місцями десь органів місцевої влади, це реалізувати, в принципі, можливо. Але тут важливим є нюанс, можливо, просто провести приватизацію, чи провести її ефективно, в національних інтересах. От, напевно, головна межа, тому що краще, можливо, її не провести, ніж провести так, що бюджет явно недоотримає, і це понесло цілу соціальну напругу і певні заворушення на певних територіях. Але очевидно одне, що якщо немає командної гри і злагоджених дій, немає чіткої політичної волі, то це зробити буде неможливо, а цілком ймовірно, що людина, яка буде на місці Білоуса, якщо він раптом піде, може вписуватись в цю конфігурацію владну і приватизація може пришвидшитись. Але сама її якість — це буде питання інше.

Може, причиною таких різких рухів є те, що імунітет цього Кабміну закінчується через тиждень?

— Тут, напевно, може бути дві причини. Це, звичайно, співпраця з МВФ і критика, очевидно, з боку МВФ в тому, що підприємства не продаються при тому, що Україна брала певні зобов'язання. Друге: не виконаний план, недоотриманий бюджет, звичайно, пану Гройсману треба буде це пояснювати і пояснювати з трибуни ВР, чому це не зроблено. Тому зручніше назвати винних і потім це підтверджувати, хоча тут вина, якщо є вона, то є все-таки колективна, напевно, якщо брати з політичної точки зору. Це питання командне і спроба когось найти крайнього, я не думаю, що це правильно, але це стандартна українська історія, немає нічого дивно, і Гройсман буде використовувати цей аргумент із трибуни ВР і вимагати заміни Білоуса, як він це робить по іншим кандидатурам.

Можливу зміну керівництва Фонду держмайна в ефірі "ГС" прокоментував також екс-голова Фонду держмайна України Олександр Бондар.

Чи є сьогодні передумови для реальної відставки Ігоря?

— Я не знаю, чи є такі підстави, чи це просто інформація не підтверджена, тому що і Гонтарева подає у відставку зараз, і ніхто не знає, чи це насправді. Тому я не можу точно сказати, чи він подав у відставку, чи просто це якась інформація не підтверджена.

Гіпотетично, Ігор Білоус за власним бажанням піде, чи з ним провели роботу, і вже є нова людина?

— Скоріш за все, провели роботу, тільки відставка голови Фонду передбачає і відставку через парламент, а потім затверджує нового керівника. Це не так просто, як здається. Я думаю, що якщо Білоуса відправлять у відставку, то на його місце прийде такий самий керівник, як і він, який буде два роки розповідати, що йому заважає працювати, і нічого не зробить на цій посаді.

Неодноразово критикували пана Білоуса, що не знайшлось покупців на ОПЗ. Це дійсно провина тільки голови Фонду держмайна?

— Білоус був призначений на посаду для того, щоб продати ОПЗ. Два роки він цього не зробив. Безумовно, ним не задоволені, і хочуть поміняти на іншого, який це може зробити. Але лавка представників від президента одна й та сама — це представники інвестиційного бізнесу і банкіри, які нічого не можуть зробити за три роки цієї влади. Тому, я не думаю, що щось зміниться після призначення.

Чи успішна приватизація залежить тільки від роботи Фонду держмайна?

— Ні. Безумовно, не тільки від Фонду, тому що вся ситуація в економіці не передбачає такої вдалої приватизації ОПЗ та інших об'єктів, тому що все знецінено, і немає покупців на це. Але для того, щоб продати такі об'єкти складні, треба мати фахову підготовку, якої немає у Білоуса і тих наступників, які прийдуть на його посаду.

Наскільки залежить від роботи очільника ФДМУ ймовірність продати ОПЗ? Чого не було зроблено?

— По-перше, треба мати фахову підготовку для цього. Не треба покладатись тільки на консультантів західних і на будь-яких радників, які йому допомагають робити. Треба самому знати, що треба робити. Для цього є певна структура в Фонді. Вона зруйнована зараз. Вона не працює. Тому нічого не виходить з цього.

Що зруйновано? Як могла б працювати ця структура?

— Була структура Фонду, яка продала "Криворіжсталь" вдруге за 24 мільярди гривень, і ця структура працювала. Прийшли нові керівники, все зруйнували, запросили якихось іноземних радників, які нічого не розуміють в приватизації, і намагаються з їх допомогою щось продати. Це нереально зробити в наших умовах. Для цього треба мати певну кваліфікацію.

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Напомним, ранее экс-министр экономики Владимир Лановой в эфире "ГС" заявил, что Одесский припортовый завод спланировано довели до убыточного состояния, чтобы продать Дмитрию Фирташу.

А президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире "ГС" заявил, что ОПЗ можно только порезать на металлолом, он вообще ничего не стоит.