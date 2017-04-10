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    Глава Фонда госимущества Билоус подал в отставку

    (обновлено: )4010
    Игорь Билоус. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус в понедельник подал в отставку с занимаемой должности. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

    В понедельник глава Национального банка Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая.

    "Сегодня я подал в отставку с должности главы Фонда госимущества Украины. Я отдал три года жизни, работая на государственной службе, почти два из них — в фонде. Это были нелегкие годы, но я благодарен за возможность служить своей стране в самые сложные времена", — написал Билоус.

    "Для меня пришло время двигаться дальше. Сначала планирую небольшой перерыв, проведу время с семьей. И вскоре вернусь к тому, чем занимался до прихода на госслужбу. Со всеми знаниями и приобретенным опытом свою задачу вижу в том, чтобы помогать привлекать инвестиции в Украину, способствовать ее экономическому развитию. У меня достаточно сил и энергии продолжить служить своей стране в таком статусе", — добавил Билоус.

     

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