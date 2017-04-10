После меня хоть... Скаршевский: "успехи", провалы и прощальные слова Гонтаревой

Анна Лаба, РИА Новости Украина

То, о чем не раз писали СМИ как о слухах свершилось — Валерия Гонтарева уходит в отставку с должности председателя Национального банка Украины с 10 мая.

"Почти после трехлетней работы на должности Главы Национального банка я написала заявление об отставке", — заявила Валерия Гонтарева на брифинге в Киеве.

Как считает Гонтарева, в Украине обеспечена макрофинансовая стабильность, страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования.

"Я считаю, что моя миссия полностью выполнена. Реформы сделаны", — добавила она.

Курс, таргетирование и стабилизация. Неужели?

По мнению экономического эксперта Виктора Скаршевского макроэкономической стабилизации как таковой в Украине не произошло.

"По поводу макроэкономической стабилизации, то тут очень просто можно посмотреть: когда Гонтарева заняла свою должность в августе 2014 года, и обменный курс был 12 гривен за доллар, то есть уже произошла девальвация с 8 до 12 — в полтора раза. И я мог бы назвать стабилизацией, если бы курс так и остался 12 гривен или 14 гривен последние несколько лет, в течение которых Валерия Гонтарева занимала свою должность. Макроэкономической стабилизации по определению не произошло, поскольку цены за это время выросли почти в два раза, хотя глава Нацбанка неоднократно заявляла что ценовая стабилизация — это приоритет номер один для НБУ", — сказал Скаршевский в комментарии РИА Новости Украина.

По словам экономиста, в той экономической ситуации, которая сложилась в Украине при отсутствии кредитования банками реального сектора экономики, ни о каком инфляционном таргетировании вообще не может быть и речи.

"Инфляционное таргетирование заключается в том, что Национальный банк либо снижает, либо повышает учетную ставку, и уже от этого происходит кредитная активность банков — то ли они увеличивают предложение кредитов, то ли уменьшают. А в Украине за последних три года банковские кредиты просто напросто сокращаются, то есть у нас этот механизм не работает. Банки в принципе не кредитуют экономику, и у них очень высокий процент проблемных кредитов: по разным оценкам от 50% и более от выданных кредитов невозвратные либо слабовозвратные", — пояснил Скаршевский.

Невозвратные потери

Как подчеркнул эксперт, у Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ есть и несомненные "успехи".

"То, что у Гонтаревой получилось очень "хорошо", так это беспрецедентный объем эмиссий в течении 2014-2015 годов, которые привели к раскрутке инфляционно-девальвационной спирали. В эти годы Нацбанком через механизм выкупа ОВГЗ было напечатано 213 млрд гривен — в 2,2 раза увеличился объем ОВГЗ в портфеле Нацбанка, а это чистейшей воды эмиссия", — сказал экономист.

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Еще одним новшеством главы НБУ, по словам эксперта, стало жесточайшее административное ограничение на валютном рынке.

"Самый большой негатив — это ограничение на выплату дивидендов иностранным инвесторам: заходить разрешено, а выходить с полученной прибылью запрещено. Это стало одной из причин того, что резко уменьшились иностранные инвестиции, поскольку ни один инвестор в здравом уме, когда видит, что не может получить свою заработанную прибыль, инвестиции не сделает. Такое жесткое административное ограничение мотивировалось тем, чтобы не допустить отток валюты за границу. Но это не сработало, потому что, как и в прошлые года, 10-15 млрд долларов ежегодно из Украины утекают в оффшоры. То есть иностранных инвесторов распугали, а цели не достигли", — подчеркнул Скаршевский.

Экономист напомнил, что так называемая «очистка» банковской системы Украины, происходила без надлежащего банковского надзора.

"Деньги из многих банков выводились в период действия временной администрации Национального банка, то есть при администраторе из НБУ происходили разного рода махинации. И при попустительстве Национального банка вкладчики безвозвратно потеряли более 190 млрд гривен — это и физические лица (около 120 млрд) и предприятия (70 млдр), в том числе и государственные предприятия", — отметил Скаршевский.

Филиал МВФ и инструмент АП

Как заявила Гонтарева, НБУ продолжит последовательное воплощение политики, которая сложилась в течении ее председательства.

"Не произойдет изменений в политике центрального банка. Плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, современный центральный банк — все то, за что я и вся моя команда сегодня боролись, остается неизменным", — добавила она.

Как считает Скаршевский, здесь Гонтарева абсолютно права — не стоит ожидать изменений в политике центрального банка страны.

"Любой новый глава НБУ будет и дальше выполнять все инструкции Международного валютного фонда: все, что написано в недавно подписанном Меморандуме, будет исполняться. Поскольку все, что касается кредитно-денежной политики, здесь Нацбанк можно назвать просто филиалом МВФ. И в этом контексте я не ожидаю никаких изменений. Плюс не стоит забывать об Администрации президента и политических моментах: будет и дальше продолжаться выполнение заказов и потакания политическим заказам. Что касается банкротства некоторых банков, что касается отношения к руководству банков, никуда ничего не денется — и в этой системе координат будет работать и новый глава НБУ. Единственно, раз уже зачистили практически полностью банковскую систему Украины от украинских банков с частным капиталом, то новый глава Нацбанка уже не сможет повторить тех «рекордов», которые установила Валерия Гонтарева, когда вывела половину банковской системы из строя", — заключил Скаршевский.