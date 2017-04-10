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10.04.201715:17
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    Разрешите вас поздравить... Политики в соцсетях об отставке Гонтаревой

    Тема:

    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (104)

    (обновлено: )24630
    После многократных обещаний глава Нацбанка Валерия Гонтарева таки подала в отставку. С самого утра понедельника, 10 апреля, эта новость заполнила все отечественные СМИ и стала топовой темой в соцсетях. Что же написали об этом украинские эксперты?
    Валерия Гонтарева в ходе брифинга 10 апреля
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Страстная неделя началась для украинцев весьма неожиданно – с отставки главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Заявление об отставке с 10 мая глава НБУ уже подала президенту Петру Порошенко

    "Верю, что моим последователем станет профессиональный и независимый от политических течений человек", — отметила Гонтарева, отметив, что президент получил от нее рекомендации относительно кандидатуры нового главы НБУ, но решение за главой государства. 

    Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу НБУ по представлению президента. На сегодняшний день Порошенко еще не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение. 

    Однако, не дожидаясь всех формальностей в украинском сегменте соцсетей с самого утра понедельника, 10 апреля, немыслимая суета и масса комментариев этого важного для страны события. В первую очередь своими мыслями поделились отечественные политики, эксперты и популярные блогеры:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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