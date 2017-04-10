Разрешите вас поздравить... Политики в соцсетях об отставке Гонтаревой

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Страстная неделя началась для украинцев весьма неожиданно – с отставки главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Заявление об отставке с 10 мая глава НБУ уже подала президенту Петру Порошенко.

"Верю, что моим последователем станет профессиональный и независимый от политических течений человек", — отметила Гонтарева, отметив, что президент получил от нее рекомендации относительно кандидатуры нового главы НБУ, но решение за главой государства.

Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу НБУ по представлению президента. На сегодняшний день Порошенко еще не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

Однако, не дожидаясь всех формальностей в украинском сегменте соцсетей с самого утра понедельника, 10 апреля, немыслимая суета и масса комментариев этого важного для страны события. В первую очередь своими мыслями поделились отечественные политики, эксперты и популярные блогеры:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook