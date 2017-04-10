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    Гонтарева прокомментировала информацию о трате резервов НБУ и вывод денег

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    Как заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, инсинуации относительно вывода денег за границу за время работы ее команды не имеют под собой никаких оснований.
    Валерия Гонтарева
    УНИАН

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что все обвинения в адрес руководства регулятора о выводе за границу денег, предназначенных для рефинансирования банковского сектора, а также в трате международных резервов являются безосновательными.

    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Любые инсинуации относительно вывода денег за границу за время работы нашей команды не имеют под собой никаких оснований", — сказала Гонтарева на пресс-конференции в понедельник. Ранее сегодня она объявила, что написала заявление об отставке с 10 мая.

    Гонтарева добавила, что Нацбанк под ее руководством наоборот боролся с банками, которые проводили незаконные операции по выводу средств за рубеж. За это врем, по ее словам, с рынка было выведено 20 банков, которые выполняли функцию отмывания денег, вся информация об этих кредитных организациях была передана правоохранительным органам.

    Глава НБУ также добавила, что безосновательными являются и обвинения "в несанкционированном использовании международных валютных резервов Украины". Она сообщила, что использование золотовалютных резервов страны мониторится МВФ на постоянной основе.

    В конце марта Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что в рамках обысков изымает документацию в Нацбанке. По данным ведомства, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотребления должностными лицами Нацбанка своим служебным положением в интересах третьих лиц. Как сообщил глава ведомства, правоохранители проверяют руководство Нацбанка на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков.

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