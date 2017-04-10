Гонтарева о нежелании Порошенко ее отставки: принудительный труд запрещен

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева на вопрос о том, что президент страны Петр Порошенко может в ближайшее время не согласовать ее отставку, напомнила о статье Конституции, которая запрещает принудительный труд.

Гонтарева в понедельник заявила, что написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. Согласно процедуре, Верховная Рада назначает и увольняет главу НБУ по представлению президента. Порошенко пока не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

"Наш президент — он гарант Конституции, в Конституции есть статья 43, она говорит о том, что использование принудительного труда запрещено. Поэтому, будем надеяться, что гарант конституции примет мою отставку и подаст ее в Верховную Раду", — сказала Гонтарева на пресс-конференции в понедельник.

Она отметила, могла подать в отставку и раньше. "Я всегда говорила что не буду работать в Национальном банке семь лет. Если бы национализацию "ПриватБанка" мы сделали не в декабре прошлого года, а, например, в начале 2016 года, то я могла бы уйти и раньше, потому что реформа проведена. моя миссия выполнена", — добавила Гонтарева.

Ранее депутаты "Радикальной партии" уже регистрировали обращение к Порошенко относительно увольнения главы Нацбанка. Депутаты обвиняют ее в падении курса национальной валюты и ликвидации большого количества украинских банков. С требованием отставки Гонтаревой также выступала и фракция "Батькивщина".

В конце марта Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что в рамках обысков изымает документацию в Нацбанке. По данным ведомства, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотребления должностными лицами Нацбанка своим служебным положением в интересах третьих лиц. Как сообщил глава ведомства, правоохранители проверяют руководство Нацбанка на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков.