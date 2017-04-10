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    Отставка Гонтаревой. Эксперт: почему только сейчас?

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    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (104)

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    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, руководителю Национального банка Валерии Гонтаревой стоило больших трудов убедить президента Петра Порошенко отправить ее в отставку.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. Об этом Гонтарева заявила на пресс-конференции в Киеве в понедельник. 

    "Я подала президенту Украины официальное заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года, и поэтому уведомляю вас за месяц… Конечно, если Верховная Рада проголосует за мое решение раньше этого времени, то я уйду с этой должности раньше", — сказала Гонтарева, выразив надежду, что президент примет ее отставку в ближайшее время.

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    По мнению политолога, директора Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлива, Валерия Гонтарева уже давно хотела покинуть Нацбанк. 

    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    Украинское фото
    Мавр сделал свое дело. Отставка Гонтаревой, мнения экспертов

    "Гонтарева не уходила до тех пор, пока не закончилась первая часть вопросов, связанных с национализацией "ПриватБанка". Скорее всего, сейчас Гонтарева все-таки "дожала" президента и уходит. Дело в том, что летом могут быть новые проблемы, связанные с бывшими собственниками "ПриватБанка". Кроме того, в связи с блокадой, которую проводит власть, у нас ухудшается экспортно-импортный баланс. Соответственно, существует большая вероятность того, что к осени это негативно скажется на курсе гривны. Гонтарева итак уже "нахлебалась" не самых приятных имиджевых обстоятельств и, видимо, ей удалось убедить Петра Порошенко, чтобы остатки всей этой дряни уже не выливались. Думаю, сегодня у Гонтаревой будет знатный праздник в связи с отставкой, она давно хотела уйти", — отметил Павлив.

    По его словам, решение о том, кто станет новым руководителем Национального банка будет принято уже в следующем месяце.

    "Сейчас сложно сказать, кто заменит Валерию Гонтареву на ее посту. Пока что, наиболее вероятным сценарием является назначение исполняющего обязанности главы Нацбанка. Уже в мае, когда начнутся торги вокруг новой коалиции и, возможно, нового правительства, этот пост будет одним из разменных. Многие говорят о том, что пост Гонтаревой займет бывший премьер-министр Арсений Яценюк, но, на мой взгляд, это абсолютная фантастика", — подытожил он.

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