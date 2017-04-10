Корнейчук: отставка Гонтаревой – часть большого торга

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в понедельник сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая.

Президент Украины Петр Порошенко рассмотрит заявление об отставке главы Национального банка Валерии Гонтаревой и даст оценку ее работе, до этого она будет исполнять обязанности главы ведомства, сообщила представитель главы государства в Верховной Раде, жена генпрокурора Ирина Луценко.

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Политический аналитик Дмитрий Корнейчук уверен, что из сообщения об отставке Валерии Гонтаревой можно сделать три главных вывода. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Для украинцев устроено очередное шоу, чтобы показать: мол, Гонтарева уходит в стиле “я устал — я ухожу”. Хотя на самом деле — речь идет о вынужденной отставке.

1) Порошенко понял, что пора прекратить прикрывать Гонтареву, которая по его указанию устроила такое количество "мутных" схем в банковском секторе, что их уже нельзя скрыть от общества.

2) Обществу для успокоения необходимо "скормить" кого-то из окружения Порошенко. Показать, что нет неприкасаемых. Показать, что хоть кто-то у барина ответит за ухудшение жизни людей. И если Гройсмана, поднявшего тарифы, трогать не станут, то Гонтарева с ее курсом 27 грн за доллар — очень подойдет.

3) Порошенко напоследок решил "поюзать" Гонтареву по полной программе. Поэтому и отставка отложена на месяц. С одной стороны, именно Гонтарева должна провернуть сделку по продаже российского "Сбербанка" неким инвесторам, якобы не связанным с Кремлем. С другой — Гонтарева, хотя она и рассказывает нам байки о слезах МВФ об ее уходе, остается элементом торга Порошенко с американцами, у которых много вопросов, как использовались прежние транши", — отметил Корнейчук.

По мнению аналитика, Гонтарева стала часть большого торга между украинской властью и западными партнерами.

"Подобные торги Порошенко проводил в 2016-м, выменивая транш на страшного-ужасного генпрокурора Шокина. Только за Гонтареву он хочет получить больше денег.

Апрельский транш — это только написать заявление. Еще денег подкинете — подписать. А то Порошенко может и передумать отпускать такого ценного кадра…", — подчеркнул аналитик.