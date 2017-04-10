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    Интервью

    Корнейчук: отставка Гонтаревой – часть большого торга

    Тема:

    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (106)

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    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, для успокоения общества власть "скармливает" народу кого-то из окружения президента Петра Порошенко.
    Дмитрий Корнейчук
    facebook.com/Dmitriy.Korneychuk

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в понедельник сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая. 

    Президент Украины Петр Порошенко рассмотрит заявление об отставке главы Национального банка Валерии Гонтаревой и даст оценку ее работе, до этого она будет исполнять обязанности главы ведомства, сообщила представитель главы государства в Верховной Раде, жена генпрокурора Ирина Луценко.

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    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук уверен, что из сообщения об отставке Валерии Гонтаревой можно сделать три главных вывода. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    Украинское фото
    Мавр сделал свое дело. Отставка Гонтаревой, мнения экспертов

    "Для украинцев устроено очередное шоу, чтобы показать: мол, Гонтарева уходит в стиле “я устал — я ухожу”. Хотя на самом деле — речь идет о вынужденной отставке.

    1) Порошенко понял, что пора прекратить прикрывать Гонтареву, которая по его указанию устроила такое количество "мутных" схем в банковском секторе, что их уже нельзя скрыть от общества.

    2) Обществу для успокоения необходимо "скормить" кого-то из окружения Порошенко. Показать, что нет неприкасаемых. Показать, что хоть кто-то у барина ответит за ухудшение жизни людей. И если Гройсмана, поднявшего тарифы, трогать не станут, то Гонтарева с ее курсом 27 грн за доллар — очень подойдет. 

    3) Порошенко напоследок решил "поюзать" Гонтареву по полной программе. Поэтому и отставка отложена на месяц. С одной стороны, именно Гонтарева должна провернуть сделку по продаже российского "Сбербанка" неким инвесторам, якобы не связанным с Кремлем. С другой — Гонтарева, хотя она и рассказывает нам байки о слезах МВФ об ее уходе, остается элементом торга Порошенко с американцами, у которых много вопросов, как использовались прежние транши", — отметил Корнейчук.

    По мнению аналитика, Гонтарева стала часть большого торга между украинской властью и западными партнерами.

    "Подобные торги Порошенко проводил в 2016-м, выменивая транш на страшного-ужасного генпрокурора Шокина. Только за Гонтареву он хочет получить больше денег.

    Апрельский транш — это только написать заявление. Еще денег подкинете — подписать. А то Порошенко может и передумать отпускать такого ценного кадра…", — подчеркнул аналитик.

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