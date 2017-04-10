наверх
10.04.201715:16
Курсы валют НБУ
  • EUR28.67- 0.23
  • USD26.97- 0.13
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Коломойский отреагировал на обвинения Гонтаревой видео с матом

    Тема:

    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (104)

    (обновлено: )178
    Бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский отреагировал на обвинения подавшей в отставку главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В ответ на просьбу прокомментировать обвинения подавшей в отставку главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой о том, что накануне национализации тогдашнее руководство банка вывело из него 16 млрд гривен, бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский прислал короткий видеоролик. Об этом сообщает ТСН.ua.

    В понедельник Гонтарева на пресс-конференции заявила, что в "ПриватБанке" перед национализацией провели мошеннические операции на сумму более 16 млрд грн.

    "В ответ Коломойский прислал видеоролик следующего содержания (см. ниже — Ред.). Никаких других комментариев не последовало", — пишет издание, которое входит в состав медиагруппы Коломойского "1+1 медиа".

    На опубликованном "коубе" (короткий зацикленный видеоролик) маленькой девочке говорят, что в детском саду рассказывают, что она ругается. В ответ на это ребенок нецензурно высказывается.

    Напомним, глава Национального банка Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая.

    В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Александр Шлапак.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    Очередь за оформлением паспортов в Одессе
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"