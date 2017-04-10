Бортник: жертва олигархов - новый образ Гонтаревой

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева после заявления о своей отставке сделала и несколько резонансных заявлений. В частности, заявила, что в последнюю ночь перед национализацией из Приватбанка вывели 16 млрд гривен.

Почему Гонтарева раскрыла эту информацию, только подав прошение об отставке, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Есть такая национальная традиция: у наших чиновников язык развязывается о коррупционных злоупотреблениях только тогда, когда их увольняют. Или их заставляют уволиться. Тогда массово начинает наблюдаться какой-то панический приступ честности или панические приступы взаимного разоблачения. А часто — даже саморазоблачения. Я думаю, что эти заявления связаны с тем, что Гонтарева пытается сформировать вокруг себя образ жертвы олигархов — человека, которого уволили не за падение в 2,5 раза курса национальной валюты или уничтожение 80 банков, а за то, что она, видите ли, проводила аудиты олигархам и мешала им воровать деньги рефинансирования", — заявил Бортник.

Напомним, глава Нацбанка Валерия Гонтарева объявила о своей отставке. Она рассказала, что написала заявление по собственному желанию и надеется, что президент это желание удовлетворит и максимум через месяц — 10 мая — глава Центробанка должна быть уволена. Гонтарева также отметила, что готова отчитаться о своей работе в парламенте, и что других изменений в составе правления НБУ в ближайшее время не будет.