Отставка главы ФГИ: Билоус идет на пост Гонтаревой - Бондарь

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус в понедельник подал в отставку с занимаемой должности.

Первым об отставке Билоуса сообщил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник ("Видродження").

Возможную отставку Билоуса прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-глава Фонда государственного имущества Украины Александр Бондарь.

"Я бы хотел обратить внимание — очень странно, что об отставке Билоуса сообщает Хомутынник, этим он подтверждает то, что должность главы Фонда была прерогативой его фракции, его личной кандидатурой было Билоус. То есть он раньше всех узнал об отставке Билоуса. Билоус лично об отставке, в отличие от Гонтаревой, еще не сообщил. Второе. Меня очень удивляет синхронность отставок Гонтаревой и Билоуса. Тут может быть два варианта. Первый — Билоус идет на должность Гонтаревой. И второй вариант — что это торги внутри ВР, чтобы в пакете голосовать за эти две должности", — считает эксперт.

Билоус является бывшим инвестиционным банкиром, работавшим в инвестиционной компании SARS Capital, инвестиционном банке UBS. Он также был главой инвестиционно-банковского управления инвесткомпании "Ренессанс Капитал" в Украине и странах Центрально-Восточной Европы и содиректором киевского регионального офиса.

Читайте также — Очевидное и невероятное. Глава ФГИ советует не спешить с приватизацией

Фонд госимущества неоднократно анонсировал приватизацию Одесского припортового завода и ряда крупных облэнерго, однако их приватизация так и не состоялась. В последнее время работу руководства фонда активно критиковал премьер-министр Владимир Гройсман, обвинив фонд в срыве приватизации.