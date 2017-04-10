наверх
10.04.201719:49
Курсы валют НБУ
  • EUR28.67- 0.23
  • USD26.97- 0.13
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Фотоитоги 10 апреля: отставка Гонтаревой, триумф украинских боксеров в США, драка в Одессе

    Тема:

    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (111)

    (обновлено: )99
    Валерия Гонтарева в ходе брифинга 10 апреля
    Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик
    Усику, Ломаченко и Гвоздику подарили флаг с крыши посольства Украины в Вашингтоне
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Правоохранители задержали 5 человек на акции с требованием отставки Голубана и Аброськина в Киеве
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Активисты заблокировали работу отделения Сбербанка в Харькове
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    В Мехико открыли кафе-мороженое для собак
    Ольшанское водохранилище Теребля-Рицкой ГЭС на грани экологической катастрофы
    Валерия Гонтарева в ходе брифинга 10 апреля
    Валерия Гонтарева в ходе брифинга 10 апреля.
    УНИАН
    Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик
    Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик
    Скриншот с Facebook
    Усику, Ломаченко и Гвоздику подарили флаг с крыши посольства Украины в Вашингтоне
    Усику, Ломаченко и Гвоздику подарили флаг с крыши посольства Украины в Вашингтоне
    Facebook Посольства Украины в США
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net
    Правоохранители задержали 5 человек на акции с требованием отставки Голубана и Аброськина в Киеве
    УНИАН
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Акция протеста около "Сбербанка" в Киеве
    Украинское фото
    Активисты заблокировали работу отделения Сбербанка в Харькове
    Активисты заблокировали работу отделения Сбербанка в Харькове
    Украинское фото
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве
    УНИАН
    В Мехико открыли кафе-мороженое для собак
    REUTERS Carlos Jasso
    Ольшанское водохранилище Теребля-Рицкой ГЭС на грани экологической катастрофы
    uzhgorod.in

    Рекомендуем

    Акция против повышения тарифов ЖКХ в КиевеМитинг против "тарифного геноцида" в Киеве18:16 10.04.2017
    В Японии прошел парад самураевПарад 1300 самураев в Японии17:32 10.04.2017
    Правоохранители задержали 5 человек на акции с требованием отставки Голубана и Аброськина в КиевеПод МВД требовали отставки Аброськина: задержаны пять человек17:08 10.04.2017
    Акция протеста около Сбербанка в КиевеПалатки и сидения. Акция протеста возле "Сбербанка" в Киеве15:15 10.04.2017
    В Мехико открыли кафе-мороженое для собакВ Мехико открыли кафе-мороженое для собак14:57 10.04.2017
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовкаВозложение цветов в Одессе закончилось массовой дракой14:06 10.04.2017
    В Черноморске сгорели четыре автомобиляВ центре Черноморска дотла сгорели четыре авто12:59 10.04.2017
    Активисты заблокировали работу отделения Сбербанка в Харькове"Нацкорпус" в Харькове замуровал вход в "Сбербанк"12:28 10.04.2017
    Историческая реконструкция событий 1944 года под ОдессойПод Одесской реконструировали битву советских войск с фашистами10:59 10.04.2017
    Все фотоленты
    Валерия Гонтарева в ходе брифинга 10 апреля.

    Валерия Гонтарева в понедельник сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу НБУ по представлению президента.

    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Кравец: Гонтарева доказывает - власть готовится к эмиграции из страны

    К настоящему времени президент Украины Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующего предложения. Первый заместитель главы Национального банка Украины Яков Смолий ранее заявил, что станет исполняющим обязанности главы регулятора после отставки Гонтаревой, но сам предложений занять этот пост не получал.

    Представитель главы государства в Верховной Раде, жена генпрокурора Ирина Луценко сообщила, что президент Украины Петр Порошенко рассмотрит заявление об отставке главы Национального банка Валерии Гонтаревой и даст оценку ее работе, до этого она будет исполнять обязанности главы ведомства.

    Читайте также: Зуд не проходит. Харьков-Киев: блокада Сбербанка и разгон протестующих

    В американском Мерилэнде состоялся вечер украинского бокса — Александр Гвоздик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко уверенно выиграли у своих соперников. 

    Читайте также: Как нищую Украину готовят к деиндустриализации и приватизации

    Активисты одесских патриотических организаций в День освобождения города от фашистских захватчиков подрались со своими оппонентами — активистами "Куликова поля", а также с полицейскими. Драка началась после того, как экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненеко вступил в словесную перепалку с "куликовцами". Его возмутили "сепаратистские лозунги", которые выкрикивали оппоненты.

    В результате, двоих соратников Стерненко задержала полиция. Их пытались отбить у правоохранителей, активисты оцепили машину, но полицейским все же удалось выехать из окружения толпы.

    Ссылки по теме:
    Теги: