Фотоитоги 10 апреля: отставка Гонтаревой, триумф украинских боксеров в США, драка в Одессе

Валерия Гонтарева в понедельник сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу НБУ по представлению президента.

К настоящему времени президент Украины Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующего предложения. Первый заместитель главы Национального банка Украины Яков Смолий ранее заявил, что станет исполняющим обязанности главы регулятора после отставки Гонтаревой, но сам предложений занять этот пост не получал.

Представитель главы государства в Верховной Раде, жена генпрокурора Ирина Луценко сообщила, что президент Украины Петр Порошенко рассмотрит заявление об отставке главы Национального банка Валерии Гонтаревой и даст оценку ее работе, до этого она будет исполнять обязанности главы ведомства.

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В американском Мерилэнде состоялся вечер украинского бокса — Александр Гвоздик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко уверенно выиграли у своих соперников.

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Активисты одесских патриотических организаций в День освобождения города от фашистских захватчиков подрались со своими оппонентами — активистами "Куликова поля", а также с полицейскими. Драка началась после того, как экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненеко вступил в словесную перепалку с "куликовцами". Его возмутили "сепаратистские лозунги", которые выкрикивали оппоненты.

В результате, двоих соратников Стерненко задержала полиция. Их пытались отбить у правоохранителей, активисты оцепили машину, но полицейским все же удалось выехать из окружения толпы.