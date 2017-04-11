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    Порошенко ждет от Гонтаревой аргументов по ее отставке - Луценко

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    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (113)

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    Представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Петр Порошенко намерен встретиться с главой НБУ Валерий Гонтаревой, чтобы выслушать ее аргументы относительно заявления об отставке.
    Валерия Гонтарева и Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко желает услышать аргументацию главы Национального банка Валерии Гонтаревой относительно ее намерения уйти в отставку, сообщила по итогам заседания фракции "Блок Петра Порошенко" представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко. 

    Борислав Розенблат
    УНИАН
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    В понедельник, 10 апреля, Гонтарева сообщила, что подала президенту заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая, других изменений, по ее словам, в правлении НБУ пока не планируется.

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    "Конечно, он встретится с Валерией Гонтаревой, обсудит с ней вопрос ее отставки. В случае, если ее аргументы будут для него приемлемы, если не удастся найти другой консенсус, то с фракцией обсуждалось, что он обязательно проведет консультации по кандидатурам, которые могут рассматриваться на должность, в случае, если Валерия Гонтарева все-таки решит уйти с должности главы Национального банка", — сказала Луценко.

    Как сообщалось, после заявления об отставке Гонтарева сообщила, что ожидает кандидатуру на пост главы НБУ от президента в ближайшее время.

    Вместе с тем Гонтарева продолжает исполнять обязанности главы НБУ. 

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