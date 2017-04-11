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    Устенко: единственное достижение Гонтаревой - независимость НБУ

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    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (114)

    (обновлено: )2111
    На заявление, что благодаря главе НБУ было налажено сотрудничество с МВФ, эксперт Олег Устенко в эфире "ГС" ответил, что на Меморандуме также стоит подпись и президента, и премьера, и главы Минфина.
    Валерия Гонтарева
    НБУ / Facebook

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева рассказала, что направила президенту Петру Порошенко заявление об увольнении с 10 апреля и, как и обещала, информирует общественность о своей отставке за месяц до того, как это должно произойти. Еще три месяца назад, по словам Гонтаревой, она подала президенту кандидатуры ее возможных преемников на посту главы НБУ.

    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    Украинское фото
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    Об успехах и провалах Валерии Гонтаревой на посту руководителя НБУ, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

    "Основное достижение этого главы НБУ состоит в том, что, несмотря на огромнейшее давление, которое, скорее всего, она испытывала не только на поверхности, которое мы с вами видим, ей удалось сохранить относительную независимость НБУ. Я бы поставил на этом точку, потому что когда говорят, что благодаря главе НБУ было сотрудничество с МВФ, то тут я бы напомнил, что на Меморандуме стоит подпись и президента, и премьера, и главы Минфина и последняя — подпись главы НБУ… Поэтому плюс – это то, что удалось сохранить независимость. Минусов было больше, чем плюсов…" — отметил Устенко.

    Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко желает услышать аргументацию главы Национального банка Валерии Гонтаревой относительно ее намерения уйти в отставку. 

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