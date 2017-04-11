Устенко: единственное достижение Гонтаревой - независимость НБУ

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева рассказала, что направила президенту Петру Порошенко заявление об увольнении с 10 апреля и, как и обещала, информирует общественность о своей отставке за месяц до того, как это должно произойти. Еще три месяца назад, по словам Гонтаревой, она подала президенту кандидатуры ее возможных преемников на посту главы НБУ.

Об успехах и провалах Валерии Гонтаревой на посту руководителя НБУ, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

"Основное достижение этого главы НБУ состоит в том, что, несмотря на огромнейшее давление, которое, скорее всего, она испытывала не только на поверхности, которое мы с вами видим, ей удалось сохранить относительную независимость НБУ. Я бы поставил на этом точку, потому что когда говорят, что благодаря главе НБУ было сотрудничество с МВФ, то тут я бы напомнил, что на Меморандуме стоит подпись и президента, и премьера, и главы Минфина и последняя — подпись главы НБУ… Поэтому плюс – это то, что удалось сохранить независимость. Минусов было больше, чем плюсов…" — отметил Устенко.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко желает услышать аргументацию главы Национального банка Валерии Гонтаревой относительно ее намерения уйти в отставку.