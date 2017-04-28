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    Аналитика и комментарии

    Доллар вниз, а цены вверх. В чем парадокс?

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    В Украине происходят странные вещи - курс доллара снижается, а цены растут. Производители и продавцы не считают укрепление гривны долгосрочным, а по некоторым продуктам идет откровенная манипуляция - цены взвинчивают без малейших на то оснований.
    Покупатель идет зале супермаркета. Архивное фото
    AFP 2014

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Цены на продукты рванули вверх

    В Украине очень резко выросла цена на овощи борщового набора — капусту, картофель, морковь, свеклу и лук. С начала апреля цена на борщевой набор взлетела более чем на треть на треть.

    Пожилая женщина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Всего за десять дней, подскочили цены на капусту, морковь, лук и свеклу — соответственно на 2,4 грн (или 58%), на 2 грн (или 43%), на 1,4 грн (или 36%) и на 1 грн (или 24%). На 20 апреля средняя цена на капусту составляла 6,7 грн за килограмм, на морковь — 6,8 грн, лук — 5,3 грн и свекла — 5,3 грн за 1 килограмм. Картошка подорожала на 50 копеек, или 8% и стоит 6,8 грн за 1 килограмм.

    Более чем на 1% поднялись цены на куриную тушку — 70 копеек (или 2%) и сало — 50 копеек (или 1,2%). На сегодня средняя цена куриной тушки составляет 43,4 грн за 1 килограмм, а сала — 41,3 грн за килограмм.

    За тоже время подешевели только куриные яйца и гречка — соответственно на 4% и 1,4%. Куриные яйца 1-2 категории стоят в среднем 10,5 грн за 1 десяток, а гречневая крупа — 28,6 грн за килограмм.

    Привыкайте к мировым ценам

    При этом курс доллара в последние недели не только остается стабильным, но и постоянно снижается. За последние две недели гривна по отношению к доллару официально укрепилась почти на 50 копеек. Значений ниже 26,7 грн доллар не достигал с начала января 2017 года. Та же картина наблюдается на неофициальном валютном рынке, где в пятницу доллар можно было купить по 26,25 грн.

    Украинцы уже привыкли, что цены в Украине прямо пропорциональны курсу гривны, и сегодняшняя ситуация их несколько обескураживает.

    Однако директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко не видит парадокса в одновременном росте цен и снижении курса доллара.

    Продукты питания. Архивное фото
    УНИАН
    Цены на продукты показывают катастрофический рост

    "Это взаимосвязано напрямую между собой, но когда мы говорим про рост цен, то любой производитель, любой импортер и торговец смотрит не на колебания, а на тенденции. И здесь разница в том, что когда колебания происходят в рамках плюс-минус 10-50 копеек, никто не реагирует. Но нужно понимать: либо доллар на протяжении месяца стабильно, понемножку, но растет, либо стабильно, понемножку, но падает. Если же воспринимают это, как тенденцию, что действительно доллар понизился на 30 копеек и не будет повышаться, то в данном случае цены могут где-то пересчитать, соответственно, конкурировать более низкой ценой. А если доллар растет, то они смотрят, действительно ли это долговременная тенденция, либо просто он подпрыгнул на неделю и потом опять снизится", — сказал Дорошенко РИА Новости Украина.

    Не более, чем спекуляция

    Стоит обратить внимание, что больше всего в Украине за вторую декаду апреля подорожали продукты, которые, казалось бы абсолютно не связаны с курсом доллара, ведь овощи так называемого "борщевого набора" в страну не импортируются.

    "Практически все продукты питания у нас связаны с курсом доллара, поскольку мы являемся уже частью европейского и мирового рынка, и экспортируем практически всю продукцию, включая борщевой набор. Да, мы не в больших количествах экспортируем овощи, в отличие от других продуктов, и они не входят в топ наших продаж, но при этом всем они все равно имеют свой спрос за рубежом. Поэтому у нас любая цена на товар в Украине — это мировая цена, например цена в долларе, умноженная на курс доллара, и такую цену мы имеем в гривне на полке. Поэтому, если курс доллара будет стабильно понемножку падать, то у нас стабилизируются, например, цены на ряд продуктов питания. Там, где они должны были повысится - не повысятся, а на некоторые может быть даже незначительное снижение", — прогнозирует Алексей Дорошенко.

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    Тем не менее, эксперт уверен, что скачок цен на овощи борщевого набора не имеет под собой никаких экономических оснований.

    "Овощи абсолютно ненормально выросли в цене. Когда за 10 дней так повышается цена, это вызывает сомнения. Происходят вещи, которые я никогда абсолютно не видел: есть пять овощей "борщевого" набора, у них у всех своя цена, и вдруг у нас лук и буряк начинают стоить ровно по 3,40 в среднем по всей стране, по данным Госстата, а картофель, капуста и морковь — по 6,70. Я не вижу причин, почему вдруг цена на все овощи начинает уравниваться, при этом всем они выросли в цене за десять дней на 24%, другие — на 40%. Это в принципе говорит о том, что это — манипуляция рынком", — пояснил Дорошенко.

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