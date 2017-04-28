Доллар вниз, а цены вверх. В чем парадокс?

AFP 2014

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Цены на продукты рванули вверх

В Украине очень резко выросла цена на овощи борщового набора — капусту, картофель, морковь, свеклу и лук. С начала апреля цена на борщевой набор взлетела более чем на треть на треть.

Всего за десять дней, подскочили цены на капусту, морковь, лук и свеклу — соответственно на 2,4 грн (или 58%), на 2 грн (или 43%), на 1,4 грн (или 36%) и на 1 грн (или 24%). На 20 апреля средняя цена на капусту составляла 6,7 грн за килограмм, на морковь — 6,8 грн, лук — 5,3 грн и свекла — 5,3 грн за 1 килограмм. Картошка подорожала на 50 копеек, или 8% и стоит 6,8 грн за 1 килограмм.

Более чем на 1% поднялись цены на куриную тушку — 70 копеек (или 2%) и сало — 50 копеек (или 1,2%). На сегодня средняя цена куриной тушки составляет 43,4 грн за 1 килограмм, а сала — 41,3 грн за килограмм.

За тоже время подешевели только куриные яйца и гречка — соответственно на 4% и 1,4%. Куриные яйца 1-2 категории стоят в среднем 10,5 грн за 1 десяток, а гречневая крупа — 28,6 грн за килограмм.

Привыкайте к мировым ценам

При этом курс доллара в последние недели не только остается стабильным, но и постоянно снижается. За последние две недели гривна по отношению к доллару официально укрепилась почти на 50 копеек. Значений ниже 26,7 грн доллар не достигал с начала января 2017 года. Та же картина наблюдается на неофициальном валютном рынке, где в пятницу доллар можно было купить по 26,25 грн.

Украинцы уже привыкли, что цены в Украине прямо пропорциональны курсу гривны, и сегодняшняя ситуация их несколько обескураживает.

Однако директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко не видит парадокса в одновременном росте цен и снижении курса доллара.

"Это взаимосвязано напрямую между собой, но когда мы говорим про рост цен, то любой производитель, любой импортер и торговец смотрит не на колебания, а на тенденции. И здесь разница в том, что когда колебания происходят в рамках плюс-минус 10-50 копеек, никто не реагирует. Но нужно понимать: либо доллар на протяжении месяца стабильно, понемножку, но растет, либо стабильно, понемножку, но падает. Если же воспринимают это, как тенденцию, что действительно доллар понизился на 30 копеек и не будет повышаться, то в данном случае цены могут где-то пересчитать, соответственно, конкурировать более низкой ценой. А если доллар растет, то они смотрят, действительно ли это долговременная тенденция, либо просто он подпрыгнул на неделю и потом опять снизится", — сказал Дорошенко РИА Новости Украина.

Не более, чем спекуляция

Стоит обратить внимание, что больше всего в Украине за вторую декаду апреля подорожали продукты, которые, казалось бы абсолютно не связаны с курсом доллара, ведь овощи так называемого "борщевого набора" в страну не импортируются.

"Практически все продукты питания у нас связаны с курсом доллара, поскольку мы являемся уже частью европейского и мирового рынка, и экспортируем практически всю продукцию, включая борщевой набор. Да, мы не в больших количествах экспортируем овощи, в отличие от других продуктов, и они не входят в топ наших продаж, но при этом всем они все равно имеют свой спрос за рубежом. Поэтому у нас любая цена на товар в Украине — это мировая цена, например цена в долларе, умноженная на курс доллара, и такую цену мы имеем в гривне на полке. Поэтому, если курс доллара будет стабильно понемножку падать, то у нас стабилизируются, например, цены на ряд продуктов питания. Там, где они должны были повысится - не повысятся, а на некоторые может быть даже незначительное снижение", — прогнозирует Алексей Дорошенко.

Читайте также: Цены вверх! Как Киев готовится к Евровидению

Тем не менее, эксперт уверен, что скачок цен на овощи борщевого набора не имеет под собой никаких экономических оснований.

"Овощи абсолютно ненормально выросли в цене. Когда за 10 дней так повышается цена, это вызывает сомнения. Происходят вещи, которые я никогда абсолютно не видел: есть пять овощей "борщевого" набора, у них у всех своя цена, и вдруг у нас лук и буряк начинают стоить ровно по 3,40 в среднем по всей стране, по данным Госстата, а картофель, капуста и морковь — по 6,70. Я не вижу причин, почему вдруг цена на все овощи начинает уравниваться, при этом всем они выросли в цене за десять дней на 24%, другие — на 40%. Это в принципе говорит о том, что это — манипуляция рынком", — пояснил Дорошенко.