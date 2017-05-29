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29.05.201709:45
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    Нацбанк повысил курс доллара

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на понедельник на отметке 2949,62 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,641 грн за 10 рублей, доллара - на уровне 2634,53 гривна за 100 долларов.
    Доллары
    REUTERS Rick Wilking

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на понедельник, 29 мая, на уровне 2634,53 гривна за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2949,62 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,641 грн за 10 рублей.

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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