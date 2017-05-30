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30.05.201708:27
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    Экономика

    Нацбанк продолжает повышать курс доллара и евро

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на вторник на отметке 2952,26 грн за 100 евро, российского рубля — 4,653 грн за 10 рублей, доллара - 2638,77 грн за 100 долларов.
    Доллары и евро
    AFP/THOMAS COEX

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на вторник, 30 мая, на уровне 2638,77 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2952,26 грн за 100 евро, российского рубля — 4,653 грн за 10 рублей.

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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