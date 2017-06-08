Суд отчитался об аресте у экс-налоговика 50 млрд долларов Зимбабве

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов изъяли золото и купюру номиналом 50 млрд долларов Зимбабве при задержании бывшего начальника Государственной налоговой инспекции Шевченковского района Киева Виктора Башука, говорится в определении суда от 1 июня.

Следователь Главной военной прокуратуры просил суд арестовать все имущество, изъятое у экс-налоговика при задержании 24 мая.

"Суд частично удовлетворил ходатайство и наложил арест на золотое кольцо, золотой крестик, золотую цепочку, денежные средства в сумме 6 тыс. гривен, купюру номиналом 100 долларов США, 3 купюры номиналом 2 доллара США, купюру номиналом 50 млрд долларов Зимбабве, денежную купюру ОАЭ номиналом 500 дирхам, денежные средства в сумме 60 дирхам, монеты 1 и 2 евро, стартовый пакет мобильного оператора с SIM-картой, карту "Укргазбанка", фотографию, кошелек черного цвета, ключ от индивидуального банковского сейфа, черную сумку", — сообщает Ukranews.

При этом суд отказался арестовать дисконтные карточки ресторанов и магазинов и служебное удостоверение.

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Стоит отметить, что национальная валюта Зимбабве была выведена из обращения, купюры в 100 триллионов долларов (максимальный номинал, выпущенный в стране) активно продаются на черном рынке туристам и коллекционерам. В стране имеют хождение доллары США.

"Кинокомедия, конечно, но лучше бы мозг у себя изъяли, зимбабвийская валюта была деноминирована по курсу триллион к одному", — отреагировал на сообщение юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

Андрей Портнов/Facebook, 8 июня 2017

В среду, 24 мая, более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".