Корнейчук: США нашли Порошенко место для разборок с демократами

РИА Новости Украина

Для президента Порошенко пришло время по полной программе отрабатывать перед американским коллегой Дональдом Трампом возможность оставаться президентом Украины: такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

По его словам, для внешней американской политики Порошенко, выполняющий "Минск", как уже известно, должен стать частью "Большой сделки" с Путиным.

"И вот нашли теперь Петру Алексеевичу достойное место для внутренних разборок Трампа с демократами. А именно – как часть политтехнологии по опровержению обвинений демократов во вмешательстве России в выборы в США, дабы привести к власти Трампа", – подчеркнул эксперт.

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Суть новой технологии, уверен Корнейчук, такова: есть пока недоказанное вмешательство России, но есть и вмешательство Украины с конкретными фактами. Так что более опасно для американского общества?

"Причем Порошенко, чтобы вымолить себе прощение за ставку на Клинтон, придется молча отсиживаться, пока республиканцы будут раскручивать тему контактов демократов с посольством Украины во время избирательной кампании. С целью сбора компромата на Манафорта, главного политтехнолога Трампа. Мало того, Порошенко получит команду не только оправдать Манафорта в Украине, но, скорее всего, и попрощаться с послом в США Чалым", – заявил политолог.

Иными словами, продолжил аналитик, Порошенко, "если хочет усидеть в кресле с помощью республиканцев, должен официально "слить" демократов И, возможно, Белый дом ограничится тем, что вмешательство в выборы было только на уровне посольства. И не станут дальше поводить логическую цепочку о прямом указании Порошенко".

"Но этот "кнут" никуда не исчезнет. И если Порошенко начнет саботировать "Минск" и Трампу понадобится пояснить общественности, почему США за досрочные выборы в Раду или за нового президента в 2019-м, то всегда есть железный аргумент: мы не хотим поддерживать человека, который вмешивался в американские выборы, пытаясь повлиять на волю американского народа. Впрочем, Порошенко лично виноват в своих проблемах. Ибо, как гласит старая украинскя пословица, не рой яму Трампу — сам в нее попадешь…", – подытожил Дмитрий Корнейчук.