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    Порошенко предложил создать новое министерство

    (обновлено: )49517
    Петр Порошенко в ходе визита в Сумы обратился к Верховной Раде и правительству с поручением проанализировать возможность создания в Украине Министерства ветеранов.
    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба президента Украины

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти должны изучить вопрос создания нового министерства — по вопросам ветеранов военной операции в Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства в среду.

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    "Хочу обратиться к Верховной Раде и правительству с поручением проанализировать возможность создания Министерства ветеранов, поскольку именно на их примере должны воспитываться будущие поколения защитников Отечества", — сказал президент во время открытия памятного знака "Казацкий крест борцам за волю Украины" на территории Воскресенской церкви в Сумах.

    По словам Порошенко, "наиболее достойные украинские воины, ветераны, должны почувствовать истинное отношение к ним украинского народа и государства".

    Президент подчеркнул, что только в Сумской области проживают 9 тыс участников боевых действий.

    "Все, кто прошел через настоящий ад, фронтовые испытания, должны чувствовать нашу с вами поддержку и заботу", — сказал он. 

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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