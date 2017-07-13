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13.07.201714:36
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    Фотоленты

    Сообразили на троих. Встреча Порошенко, Юнкера и Туска

    (обновлено: )36
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua
    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua
    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua
    Саммит Украина-ЕС
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Саммит Украина-ЕС
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Саммит Украина-ЕС
    Sergei SUPINSKY / AFP
    Саммит Украина-ЕС
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua
    Саммит Украина-ЕС
    Sergei SUPINSKY / AFP
    Саммит Украина-ЕС
    Sergei SUPINSKY / AFP
    Саммит Украина-ЕС
    Sergei SUPINSKY / AFP
    Саммит Украина-ЕС
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Саммит Украина-ЕС
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Саммит Украина-ЕС
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua
    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua
    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua
    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua
    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua
    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua
    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua
    Саммит Украина-ЕС
    REUTERS Mykola Lazarenko
    Саммит Украина-ЕС
    REUTERS Mykola Lazarenko

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    Девятнадцатый саммит Украина-ЕС в Киеве завершится без одобрения итогового заявления или совместной декларации, сообщило в четверг интернет-издание "Европейская правда".

    Очередной 19-й саммит Украина-ЕС 12-13 июля проходит в Киеве, в четверг началось его пленарное заседание. По информации Администрации президента Украины, основными темами повестки дня стали конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, поддержка Киева со стороны Евросоюза, а также имплементация Соглашения об ассоциации с ЕС.

    По информации издания, Киев настаивал, чтобы в совместном заявлении была ссылка на фразу из Соглашения об ассоциации Украины и ЕС о том, что "Евросоюз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор, в том числе ее обязательства строить развитую и постоянную демократию и рыночную экономику". Однако представители ЕС выступили категорически против этого.

    При этом издание не указало источник информации.

    Также оно сообщило, что "по правилам европейской дипломатии, отсутствие совместного заявления является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях".

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