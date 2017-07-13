Порошенко в пятницу поедет во Львовскую область

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 14 июля, собирается посетить Львовскую область с рабочей поездкой, сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

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Как стало известно, во второй половине дня президент посетит государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод".

Ранее сообщалось, что также 14 июля президент посетит с рабочей поездкой Тернопольскую область.

Напомним, в четверг Порошенко провел встречу с главой Евросовета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.