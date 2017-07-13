наверх
13.07.201716:07
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко в пятницу поедет во Львовскую область

    (обновлено: )27
    По данным пресс-службы Львовской облгосадминистрации, во второй половине дня президент посетит государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод".
    Президент Украины Петр Порошенко в аэропорту. Архивное фото
    RIA News Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 14 июля, собирается посетить Львовскую область с рабочей поездкой, сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

    Читайте также: Сообразили на троих. Встреча Порошенко, Юнкера и Туска

    Как стало известно, во второй половине дня президент посетит государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод".

    Ранее сообщалось, что также 14 июля президент посетит с рабочей поездкой Тернопольскую область.

    Напомним, в четверг Порошенко провел встречу с главой Евросовета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Валентин Войтков. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Флаги Украины и Евросоюза
    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш