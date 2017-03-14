Янукович: блокада убивает важнейшие отрасли промышленности Украины

Захар Виноградов, для РИА Новости Украина

Генеральная прокуратура Украины официально сообщила, что не может допросить бывшего президента Виктора Януковича, так как "Янукович скрывается от органов досудебного следствия и суда за пределами территории Украины, на территории РФ".

На вопросы обозревателя РИА Новости Захара Виноградова о том, где он сейчас находится, в чем обвиняют бывшего президента в Генпрокуратуре Украины, а так же о том, что произошло с его заявлением президенту России Владимиру Путину в марте 2014 года, ответил сам Виктор Янукович.

Виктор Федорович, вы отправили мировым лидерам письмо, в котором призвали их оказать давление на нынешнюю украинскую власть в части выполнения ею Минских соглашений. С чем это связано?

— Да, я отправил письма президентам США и России, в ПАСЕ и Совет Европы, а также президентам Франции и Польши, президенту и канцлеру Германии, – МИДы именно этих трех стран выступили гарантами Соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине, которое я подписал 21 февраля 2014 года с лидерами оппозиции.

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Это Соглашение было нарушено лидерами Майдана при молчаливой поддержке "гарантов" спустя считанные часы после его подписания. Во что обошлась нашей стране и народу поддержка представителями западных стран государственного переворота на Украине?

Организаторы переворота и инициаторы войны на Донбассе сейчас стоят у власти в Украине. Они не просто уничтожили экономику процветающей страны – они разделили наш народ. Их политика привела к тому, что сотни тысяч людей стали беженцами, а число жертв среди мирного населения исчисляется десятками тысяч. Они сделали Украину историей провала и гуманитарной катастрофы, вынуждая нашу страну побираться по всему миру и выпрашивать кредиты, убивая своих граждан и лишая их права на свое мнение. Эта власть делает все возможное, чтобы не допустить объективного расследования убийств на Майдане. Они не заинтересованы в прекращении войны и выполнении Минских соглашений, потому что тогда наступит время отвечать за их действия.

Потому я и обратился с письмами к мировым лидерам с призывом оказать содействие в проведении независимого, прозрачного расследования массовых убийств протестующих и правоохранителей на Майдане в феврале 2014 года, использовать свои возможности и влияние на киевскую власть для скорейшего выполнения Минских соглашений и завершения войны.

Я уже получил подтверждения, что все письма доставлены адресатам. Я хорошо понимаю, что политикам необходимо некоторое время для анализа фактов, которые я указал в тех письмах.

В случае невыполнения Украиной Минских соглашений вы предлагаете провести референдум по статусу Донбасса. Как вы это видите?

— Мне кажется, что на референдум можно было бы вынести вопрос о предоставлении Донбассу прав автономии с широкими полномочиями в составе Украины. Думаю, что ради установления мира в Украине такую идею поддержат во всех регионах страны.

Вы поймите – и на востоке, и на западе Украины люди хотят жить мирно. Хотят растить своих детей и строить планы на будущее, а не хоронить своих родных и близких. Война никому не нужна. Войну развязали те, кто пытался скрыть свои преступления за еще большими преступлениями.

Чтобы остановить войну, нужно убрать поводы для противоречий – разрешить жителям Донбасса жить со своими традициями, взглядами на историю, говорить на любом языке и слушать любую музыку…

В настоящее время власти ДНР и ЛНР объявили о введении временного внешнего управления на предприятиях Донбасса, которые платят налоги на Украине. Не кажется ли вам, что подобный разрыв экономических связей ставит точку в реализации Минских соглашений?

— С самого начала войны на Донбассе украинская власть не скрывала, что ее интересует лишь территория. Судьбы людей, живущих за линией фронта, им абсолютно безразличны. gryshyn-partners.com.ua Власть поиграла мускулами. Адвокат о задержании "блокировщиков" Донбасса

Обратите внимание – они блокируют поставки угля, добытого на Донбассе, и говорят, что ведут борьбу с агрессором. Неужели в шахтах работают агрессоры? Так теперь называют простых шахтеров? Неужели сотни тысяч людей, которые потеряют работу, заслуживают жизни в нищете, в горе только потому, что псевдопатриоты соревнуются друг с другом и наплевали на закон, который, к сожалению, не работает в Украине? Последствия этой блокады будут чудовищными для всей страны, от Донецка до Львова.

Блокада убивает важнейшие отрасли промышленности во всей Украине. По итогам 2016 года доля металлургии в экспорте составила 8 млрд долларов – примерно четверть совокупного экспорта Украины. Многие предприятия, хоть и находятся на неподконтрольных Киеву территориях, продолжают исправно платить налоги в бюджет Украины и обеспечивают местное население – граждан Украины – работой. Естественно, угроза остановки этих предприятий вызывает ответную реакцию со стороны Донбасса – нужно обеспечить их стабильное функционирование, сохранить рабочие места, дать местному населению возможность прокормить свои семьи.

Обвинять Донбасс в реакции на действия Киева – переносить, как говорится, ответственность "с больной головы на здоровую".

Ранее Вы передали суду документы, свидетельствующие, как вы утверждаете, о подлинных организаторах расстрелов на Майдане. Известна ли вам реакция украинского правосудия на них? Roman Kowalski/Facebook "Мы торгуем или воюем?" Митинг в поддержку блокады Донбасса в Виннице

— В нынешней Украине нет правосудия. Законность подменяется политической целесообразностью и фантазиями. Сотрудники прокуратуры и судьи вынуждены отрабатывать политический заказ. Кто-то за "идею", кто-то за деньги, кто-то под угрозой расправы. Действуют очень избирательно. Принимают законы под конкретных людей – как с целью осуждения кого-то, так и ради назначения людей без специального образования и опыта на высокие должности. В таких условиях рассчитывать, что нынешние киевские власти будут объективно вести расследование, не приходится. Чего можно ожидать от людей, которые организовали массовые убийства и совершили переворот, и на следующий же день приняли закон, по которому освободили себя от ответственности за эти преступления? Более того, этот закон запрещает украинским следователям даже собирать какую-либо информацию о преступлениях радикалов на Майдане, а найденные улики следователи обязаны уничтожить! И ни один западный политик, ни одна международная организация не реагируют на беспрецедентное нарушение базовых прав человека на справедливость в расследовании преступлений!

Преступникам в нынешней власти удалось уничтожить ряд ценных улик о массовых убийствах на Майдане, но и оставшихся в нашем распоряжении доказательств достаточно для проведения объективного расследования. Есть и свидетели, готовые дать показания. Но предоставлять новые материалы имеет смысл только независимой международной комиссии, которую я и предложил создать в своих обращениях к лидерам стран Запада и Президенту Российской Федерации.