наверх
22.02.201817:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Проведем вскрытие экономики Украины

    (обновлено: )28130
    Коррупция в Украине настолько велика, что пронизала практически все сферы государства, и делать бизнес в стране, где есть серьезное сращивание бизнес-интересов отдельных групп с властью, опасно, поэтому инвестиций не будет, считает экономист Олег Устенко.
    Деньги
    torange.ru

    РИА Новости Украина

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко рассказал, к каким выводам придут экономические аналитики, анализируя ситуацию с коррупцией в Украине и предостерег об неотвратимых последствиях в экономике.

    "По следам статьи в NYT по поводу коррупции в Украине
    Несколько выводов, к которым немедленно должны прийти экономические аналитики. Я не утверждаю, что это именно так и есть, но я утверждаю, что они к ним придут:
    1) Коррупция настолько велика, что пронизала практически все сферы государства.

    Денежные купюры и монеты США и Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Эксперт: повышение минималки тормозит экономику

    2) Борьба с коррупцией во многом имеет имитационный характер.
    3) Политическая воля для снижения уровня коррупции либо недостаточна, либо встречает колоссальное сопротивление на всех уровнях госуправления.
    4) Делать бизнес в стране, где есть серьезное сращивание бизнес интересов отдельных групп с властью, – опасно.
    5) Учитывая все вышесказанное, с инвестициями в страну лучше не спешить    ", — написал Устенко на своей странице в Facebook.

    Он также обратил внимание на последствия данных выводов.

    "1) Приток прямых иностранных инвестиций в Украину может оказаться гораздо ниже прогнозируемых на этот год 2-3 миллиардов долларов.
    2) Открытая потребность во внешнем финансировании может быть увеличена на сумму недостающего притока инвестиции, т.е. на 1 – 2 миллиардов долларов
    3) Сотрудничество с МВФ, а значит и любое институциональное внешнее финансирование (включая ЕС), оказывается в зоне риска.
    4) Девальвационное давление на гривну потенциально может усилиться и вывести ее за пределы прогнозируемых параметров в 30 грн, которые заложены в макроэкономический прогноз госбюджета.
    5) Инфляция потенциально рискует увеличиться, а значит, НБУ будет продолжать ужесточать монетарную политику. Вероятно, учетная ставка будет и дальше увеличиваться. Перспективы экономического роста, прогнозируемые на уровне 3% в 2018 году, рискуют быть "съеденными". И отставание от мировой экономики продолжит нарастать. (Для справки прогноз роста мировой экономики в 2018 году – 3.9% — итак был выше нашего собственного роста).
    6) Уровень жизни населения, который является производной этих "подвижек", может относительно ухудшаться (относительно всей системы)
    7) Группу социальных и политических последствий данных выводов оставляю на размышление профильным специалистам    ", — заключил Устенко.

    Пост Олега Устенко
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Евгения Бильченко
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев