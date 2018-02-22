Проведем вскрытие экономики Украины

РИА Новости Украина

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко рассказал, к каким выводам придут экономические аналитики, анализируя ситуацию с коррупцией в Украине и предостерег об неотвратимых последствиях в экономике.

"По следам статьи в NYT по поводу коррупции в Украине

Несколько выводов, к которым немедленно должны прийти экономические аналитики. Я не утверждаю, что это именно так и есть, но я утверждаю, что они к ним придут:

1) Коррупция настолько велика, что пронизала практически все сферы государства. РИА Новости | Перейти в фотобанк Эксперт: повышение минималки тормозит экономику

2) Борьба с коррупцией во многом имеет имитационный характер.

3) Политическая воля для снижения уровня коррупции либо недостаточна, либо встречает колоссальное сопротивление на всех уровнях госуправления.

4) Делать бизнес в стране, где есть серьезное сращивание бизнес интересов отдельных групп с властью, – опасно.

5) Учитывая все вышесказанное, с инвестициями в страну лучше не спешить ", — написал Устенко на своей странице в Facebook.

Он также обратил внимание на последствия данных выводов.

"1) Приток прямых иностранных инвестиций в Украину может оказаться гораздо ниже прогнозируемых на этот год 2-3 миллиардов долларов.

2) Открытая потребность во внешнем финансировании может быть увеличена на сумму недостающего притока инвестиции, т.е. на 1 – 2 миллиардов долларов

3) Сотрудничество с МВФ, а значит и любое институциональное внешнее финансирование (включая ЕС), оказывается в зоне риска.

4) Девальвационное давление на гривну потенциально может усилиться и вывести ее за пределы прогнозируемых параметров в 30 грн, которые заложены в макроэкономический прогноз госбюджета.

5) Инфляция потенциально рискует увеличиться, а значит, НБУ будет продолжать ужесточать монетарную политику. Вероятно, учетная ставка будет и дальше увеличиваться. Перспективы экономического роста, прогнозируемые на уровне 3% в 2018 году, рискуют быть "съеденными". И отставание от мировой экономики продолжит нарастать. (Для справки прогноз роста мировой экономики в 2018 году – 3.9% — итак был выше нашего собственного роста).

6) Уровень жизни населения, который является производной этих "подвижек", может относительно ухудшаться (относительно всей системы)

7) Группу социальных и политических последствий данных выводов оставляю на размышление профильным специалистам", — заключил Устенко.