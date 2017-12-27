Правительство определило приоритеты экспорта Украины до 2021 года

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Кабмин Украины на заседании в среду утвердил экспортную стратегию страны до 2021 года, направленную на поддержку украинских экспортеров.

"Мы потеряли 30 миллиардов долларов украинского экспорта за три года. Экспортная стратегия направлена на то, чтобы поддержать украинских экспортеров", — сказала замглавы минэкономики Украины, торговый представитель страны Наталия Мыкольская, презентуя проект документа на заседании правительства в среду.

По ее словам, разработчики проекта стратегии исходили из того, что Украина должна постепенно отходить от значительной сырьевой составляющей в своем экспорте и увеличивать долю экспорта инновационной, наукоемкой продукции.

При этом документ ставит три стратегические задачи – стимулирование инновационного экспорта, развитие услуг по поддержке бизнеса и торговли, направленных на повышение конкурентоспособности экспортеров, а также повышение навыков экспортеров в торговле на внешних рынках.

Приоритетными секторами для экспорта в стратегии определены сектор пищевой и перерабатывающей промышленности, сектор информационных и телекоммуникационных технологий, сектор производства и ремонта самолетов, сектор машиностроения, секторы креативных услуг и туризма.

Также стратегия определяет перечень стран, с которыми правительство будет вести работу для продвижения украинского экспорта, на первом месте в этом списке находятся страны ЕС.

Ранее замглавы минэкономики страны Наталия Микольская заявила, что Украина в 2012-2016 годах сократила экспорт товаров на 31,4 миллиарда долларов, из которых благодаря диверсификации рынков стране удалось компенсировать 6,1 миллиарда.