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    Экономика

    Правительство определило приоритеты экспорта Украины до 2021 года

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    В экспортной стратегии Украины до 2021 года определены три задачи – стимулирование инновационного экспорта, развитие услуг по поддержке бизнеса и торговли, направленных на повышение конкурентоспособности экспортеров, а также повышение навыков экспортеров.
    Здание Кабинета министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Кабмин Украины на заседании в среду утвердил экспортную стратегию страны до 2021 года, направленную на поддержку украинских экспортеров.

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Мы потеряли 30 миллиардов долларов украинского экспорта за три года. Экспортная стратегия направлена на то, чтобы поддержать украинских экспортеров", — сказала замглавы минэкономики Украины, торговый представитель страны Наталия Мыкольская, презентуя проект документа на заседании правительства в среду.

    По ее словам, разработчики проекта стратегии исходили из того, что Украина должна постепенно отходить от значительной сырьевой составляющей в своем экспорте и увеличивать долю экспорта инновационной, наукоемкой продукции.

    При этом документ ставит три стратегические задачи – стимулирование инновационного экспорта, развитие услуг по поддержке бизнеса и торговли, направленных на повышение конкурентоспособности экспортеров, а также повышение навыков экспортеров в торговле на внешних рынках.

    Приоритетными секторами для экспорта в стратегии определены сектор пищевой и перерабатывающей промышленности, сектор информационных и телекоммуникационных технологий, сектор производства и ремонта самолетов, сектор машиностроения, секторы креативных услуг и туризма.

    Также стратегия определяет перечень стран, с которыми правительство будет вести работу для продвижения украинского экспорта, на первом месте в этом списке находятся страны ЕС.

    Ранее замглавы минэкономики страны Наталия Микольская заявила, что Украина в 2012-2016 годах сократила экспорт товаров на 31,4 миллиарда долларов, из которых благодаря диверсификации рынков стране удалось компенсировать 6,1 миллиарда.

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