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    В Одесской области женщину посадили за убийство второго мужа

    (обновлено: )12101
    Сообщается, что ранения мужчине нанесла 31-летняя сожительница, ранее судимая за нанесение тяжких телесных повреждений своему первому мужу.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Одесской области за убийство второго гражданского мужа до 9 лет лишения свободы приговорили 31-летнюю женщину.

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    Рома Барабаш / kiev.informator.ua
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    "Суд признал женщину виновной в инкриминируемом ей преступлении и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, преступление произошло в одном из сел Скадовского района. В отделение полиции поступило сообщение от фельдшера, что в частном доме смертельно ранен мужчина — у него было проникающее ножевое ранение спины, сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

    Следственно-оперативная группа выяснила личность погибшего. Им оказался 43-летний местный житель. Работники полиции установили, что телесные повреждения ему нанесла 31-летняя сожительница, ранее судимая за нанесение тяжких телесных повреждений своему первому мужу.

    Женщина объяснила, что вместе с потерпевшим употребляла спиртные напитки. Затем они поссорились, она на него сильно обиделась, потому ударила ножом в спину. По ее словам, она не хотела смерти нового сожителя. После совершения преступления она вызвала фельдшера, но мужчина скончался еще до приезда.

    Ранее сообщалось, что в Умани Черкасской области произошло резонансное преступление, душевнобольной мужчина забил до смерти двух прохожих.

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