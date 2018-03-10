Коллегия судей Апелляционного суда заслушала доводы сторон обвинения и защиты и вынесла постановление - оставить в силе постановление суда первой инстанции о продлении на два месяца содержания подсудимого Александра Кушнарева под стражей.
По словам прокурора Одесской облпрокуратуры Сергея Зубаря, "следствие считает, что подсудимый Александр Кушнарев в случае освобождения из-под стражи может скрыться и избежать наказания за инкриминируемые преступления".
"ДумскаяТВ" обнародовала добытую СБУ видеозапись разговора человека, похожего на депутата Лиманского райсовета Александра Кушнарева, с двумя другими людьми. Видео журналистам передал некий Константин Цховребашвили.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".