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    Александр Кушнарев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Подозреваемый Александр Кушнарев
    Суд оставил под стражей организатора похищения нардепа Гончаренко
    04:29 01.07.2017
    101Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Коллегия судей Апелляционного суда заслушала доводы сторон обвинения и защиты и вынесла постановление - оставить в силе постановление суда первой инстанции о продлении на два месяца содержания подсудимого Александра Кушнарева под стражей.
    Депутат от ОппоБлока и бизнесмен Александр Кушнарев
    Суд оставил под стражей главного фигуранта дела о "похищении" Гончаренко
    02:11 21.03.2017
    41Нардеп Гончаренко: "похищение"
    По словам прокурора Одесской облпрокуратуры Сергея Зубаря, "следствие считает, что подсудимый Александр Кушнарев в случае освобождения из-под стражи может скрыться и избежать наказания за инкриминируемые преступления".
    Депутат от ОппоБлока и бизнесмен Александр Кушнарев
    Заказчик похищения Гончаренко будет лишен мандата
    14:52 24.02.2017
    327Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Глава Лиманского райсовета Одесской области Геннадий Тефтул сообщил, что после решения суда депутат Александр Кушнарев будет лишен мандата.
    Будет слепой и хромой. Кадры планирования похищения Гончаренко. Видео
    "Будет слепой и хромой". Кадры планирования похищения Гончаренко 
    18:47 23.02.2017
    1141Нардеп Гончаренко: "похищение"
    "ДумскаяТВ" обнародовала добытую СБУ видеозапись разговора человека, похожего на депутата Лиманского райсовета Александра Кушнарева, с двумя другими людьми. Видео журналистам передал некий Константин Цховребашвили.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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