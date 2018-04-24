Суд в Одесской области попросили наказать Аллу Пугачеву за "преследования"

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Татарбунарский райсуд Одесской области обратилась женщина, которая в своем письме пожаловалась на шоу-бизнес, а особенно на российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву, сообщает пресс-служба суда.

Женщина пожаловалась, что Алла Борисовна "имеет крылья, по которым может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет".

"В своем заявлении женщина рассказывает, что решила поехать в другой город, чтобы там устроиться на работу, но Алла со своими людьми преследует ее, запрещает ей что-либо делать и не дает покоя. Жалобщица просила принять меры", — сказано в сообщении суда.

Суд ответил женщине, объяснив, что ее заявление не может быть рассмотрено, поскольку не соответствует требованиям процессуального законодательства.

"Ведь суд в своей деятельности действует только в пределах и согласно законам Украины, а правосудие осуществляется в соответствии с определенными законом процедурами судопроизводства", — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее знаменитая певица, народная артистка России, "женщина, которая поет" Алла Пугачева отметила 69-летие.