наверх
24.04.201808:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.13- 0.05
  • EUR31.97- 0.25
Рубрики
Ещё
    Культура

    Суд в Одесской области попросили наказать Аллу Пугачеву за "преследования"

    (обновлено: )30211
    Женщина пожаловалась в Татарбунарский райсуд Одесской области, что Алла Пугачева "имеет крылья, по которым может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет".
    Певица Алла Пугачева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Татарбунарский райсуд Одесской области обратилась женщина, которая в своем письме пожаловалась на шоу-бизнес, а особенно на российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву, сообщает пресс-служба суда.

    Открытие Недели моды в Москве. Сделано в России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Дети Пугачевой, Киркорова и Пескова открыли Неделю моды в Москве

    Женщина пожаловалась, что Алла Борисовна "имеет крылья, по которым может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет".

    "В своем заявлении женщина рассказывает, что решила поехать в другой город, чтобы там устроиться на работу, но Алла со своими людьми преследует ее, запрещает ей что-либо делать и не дает покоя. Жалобщица просила принять меры", — сказано в сообщении суда.

    Суд ответил женщине, объяснив, что ее заявление не может быть рассмотрено, поскольку не соответствует требованиям процессуального законодательства.

    "Ведь суд в своей деятельности действует только в пределах и согласно законам Украины, а правосудие осуществляется в соответствии с определенными законом процедурами судопроизводства", — добавили в пресс-службе.

    Напомним, ранее знаменитая певица, народная артистка России, "женщина, которая поет" Алла Пугачева отметила 69-летие.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Наезд на пешеходов в Торонто
    Торонто. Смертельный наезд авто на пешеходов
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку