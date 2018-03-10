Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко отметил, что в парламенте "все заигрались", и, в первую очередь, Арсений Яценюк, который уже "просто должен написать заявление и уйти".
Заместитель председателя депутатской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко отметил, что за отставку Кабмина не проголосовали депутаты фракции Коломойского "Видродження" и "Оппозиционный блок", большую часть которого контролирует Ахметов.
По его словам, Следственный комитет России отказал "в возбуждении уголовного дела относительно неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов РФ во время незаконного задержания на траурном марше в память Бориса Немцова в Москве".
По словам парламентского лидера партии БПП Юрия Луценко, в коалиции наступил "суперкризис". Народные депутаты Алексей Гончаренко (БПП) и Олег Березюк ("Самопомич") в эфире радиостанции Голос Столицы рассказали о будущем коалиции.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".