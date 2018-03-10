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    Алексей Гончаренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    "Похищение" Гончаренко: троим фигурантам предъявлены обвинения
    04:51 25.02.2017
    511Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Задержанные по уголовному производству о похищении народного депутата подозреваются в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 161 и ч. 3 ст. 346 Уголовного кодекса Украины.
    Алексей Гончаренко
    По факту похищения Гончаренко открыто уголовное дело - МВД
    15:32 23.02.2017
    202Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Сообщается, что уголовное производство после инцидента с Алексеем Гончаренко открыто по статье "похищение человека или незаконное лишение свободы" Уголовного кодекса Украины.
    Игорь Грынив. Архивное фото
    В БПП потребовали создать спецштаб по расследованию похищения Гончаренко
    14:27 23.02.2017
    207Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив сообщил, что разговаривал с прокурором области, поэтому намерен обратиться к руководству правоохранительных органов о срочном создании спецштаба.
    Алексей Гончаренко написал на фрагменте Берлинской стены слово нет по-немецки
    О чем говорит недипломатическая выходка нардепа Гончаренко
    17:50 12.02.2017
    2685Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Замглавы фракции БПП, депутат Алексей Гончаренко умудрился украсить фрагмент Берлинской стены возле посольства Германии в Киеве надписью "Nein", что в переводе означает "нет".
    Алексей Гончаренко
    В БПП заявили, что поддержат в I чтении проект госбюджета- 2017
    10:35 20.10.2016
    201Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    Алексей Гончаренко заявил, что во фракции на данный момент существует много замечаний к проекту, но все это должно быть отработано на протяжении подготовки документа ко второму чтению.
    Петр Порошенко и Игорь Райнин
    В БПП сообщили, кто станет новым главой Администрации президента
    12:00 29.08.2016
    646Рокировка в АП
    В СМИ ранее появилась информация об отставке Бориса Ложкина с поста лавы Администрации президента, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    В Раде во вторник объявят о создании большинства коалиции - нардеп
    11:05 12.04.2016
    122Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По словам народного депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, коалиция, которая насчитывает 226 депутатов, выдвинет кандидатуру Владимира Гройсмана на пост главы Кабмина.
    Верховная Рада
    БПП и "Народный фронт" собрали голоса для создания коалиции - депутат
    10:26 12.04.2016
    801Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Как сообщил заместитель фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, в парламентскую фракцию БПП во вторник вступил ранее внефракционный нардеп Сергей Мищенко.
    Алексей Гончаренко
    Гончаренко: у НФ одна "хотелка" - чтобы Яценюк был премьером пожизненно
    12:02 15.03.2016
    504Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко отметил, что в парламенте "все заигрались", и, в первую очередь, Арсений Яценюк, который уже "просто должен написать заявление и уйти".
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Правительство Яценюка поддержали Ахметов и Коломойский - нардеп
    10:57 17.02.2016
    2857Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Заместитель председателя депутатской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко отметил, что за отставку Кабмина не проголосовали депутаты фракции Коломойского "Видродження" и "Оппозиционный блок", большую часть которого контролирует Ахметов.
    Алексей Гончаренко
    Алексей Гончаренко. Справка
    07:00 03.02.2016
    929Перезагрузка правительства по-украински
    Отец Гончаренко - известный политик, бывший мэр Одессы и народный депутат Верховной Рады трех созывов Алексей Костусев. Алексей Гончаренко также был членом Партии регионов.
    Алексей Гончаренко
    Гончаренко "подчистил" биографию из-за членства в Партии регионов
    23:09 02.02.2016
    1642Перезагрузка правительства по-украински
    Кандидат на пост министра здравоохранения Алексей Гончаренко удалил с личного сайта информацию, которая касалась его членства и законодательных инициатив в Партии регионов.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили заявил, что "люди президента" готовят ему вотум недоверия
    02:14 08.12.2015
    902
    По словам главы Одесской областной госадминистрации, лоббируют его смещение с занимаемой должности представители президентской партии совместно с "Оппозиционным блоком".
    Местные выборы 2015: как голосовали в Украине
    БПП предлагает Раде назначить выборы в Мариуполе на 22 или 29 ноября
    10:38 10.11.2015
    34
    В президентской фракции считают, что времени на организацию выборов 15 ноября уже не осталось, поэтому предлагают сдвинуть срок голосования в Мариуполе и Красноармейске на одну или две недели.
    Митинги в Одессе
    Одесса и пять других "горячих точек" страны. Вторые туры будут хуже первых
    10:43 30.10.2015
    847Местные выборы 2015: итоги
    Выборы продолжаются: не успела страна пережить и отойти от голосования 25 октября, как на повестку дня выходит следующая стадия – вторые туры "мэрского" волеизъявления.
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    Депутат Рады: СК РФ отказался возбуждать дело по его избиению в Москве
    18:04 15.10.2015
    178
    По его словам, Следственный комитет России отказал "в возбуждении уголовного дела относительно неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов РФ во время незаконного задержания на траурном марше в память Бориса Немцова в Москве".
    Алексей Гончаренко
    Гончаренко заявил, что ни разу не встречался с "ОБ" для координации голосований
    14:15 07.09.2015
    235Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Заместитель председателя депутатской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко опроверг заявления главы партии "Самопомич" Андрея Садового о де-факто коалиции "БПП" и "Опозиционного блока".
    Съезд ВО Солидарность
    Съезд БПП состоится 28 августа - нардеп
    11:32 26.08.2015
    104Местные выборы 2015
    Информацию озвучил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде Алексей Гончаренко. По его словам, на съезде будет рассматриваться вопрос о "вливании в нашу партию партии "УДАР".
    Конфликт между нардепами в Чернигове
    Ночной конфликт народных депутатов в Чернигове 
    03:53 27.07.2015
    666Чернигов, 205 округ: итоги
    СБУ объяснила свои действия тем, что получила сообщение, в котором говорилось о факте перевозки в автомобиле бюллетеней, "что строго запрещено законом".
    Верховная Рада. Архивное фото
    Кто развалит коалицию Рады и сколько она просуществует? Опрос экспертов
    14:20 23.07.2015
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    По словам парламентского лидера партии БПП Юрия Луценко, в коалиции наступил "суперкризис". Народные депутаты Алексей Гончаренко (БПП) и Олег Березюк ("Самопомич") в эфире радиостанции Голос Столицы рассказали о будущем коалиции.
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